Aston Martin, 60 Yıl Aradan Sonra Formula 1’e Geri Dönüyor

Çok uzun bir süredir Formula 1'den uzak kalan İngiliz otomobil devi Aston Martin, yeni F1 sezonunda Racing Point'le anlaşma imzaladığını ve pistlere geri döneceğini açıkladı. Sebastian Vettel ve Lance Stroll, Aston Martin F1 Team olarak anılacak yeni takımın pilotları olacak.

İngiliz otomobil devi Aston Martin, kısa süren F1 macerasının ardından 1960 yılında Formula 1’den çekileceğini açıklamıştı. Yaklaşık 60 yıldır F1 GP’lerinden uzak kalan Aston Martin, 2021 sezonunda Racing Point ile anlaşma imzaladığını ve pistlere geri döneceğini açıkladı.

Kısa bir süre içerisinde 3 farklı isim değiştiren Racing Point takımının yeni ismi, Aston Martin Formula 1 Team olarak değiştirilecek ve İngiliz şirketin yeni tasarımı, ilk olarak F1 araçlarında uygulanmaya başlanarak yeni bir görsel kimlik yaratılacak.

"Şampiyonluk için döndüler"

1959’lu yıllarda Formula 1 dünyasına giriş yapan Aston Martin, ilgisini daha çok Le Mans yarışları üzerinde harcamış ve bu yüzden de DBR4 olarak bilinen F1 araçlarına yoğunlaşamamıştı. İngiliz merkezli şirket, 1960 yılında F1’den ayrılacağını ve tamamen Le Mans odaklı olacağını dile getirmişti.

Formula 1’den ayrıldıktan sonra Red Bull Racing takımına sponsor olmasıyla gündeme gelen Aston Martin, bu yıl takıma son kez sponsor olacağını ve bundan sonra pistlere kesin bir giriş yaparak, Racing Point takımı ile yola devam edeceğini açıkladı.

1991 yılından beri F1 pistlerinde boy gösteren Racing Point’in ismi, el değiştirmesiyle birlikte sırasıyla Jordan, Midland F1, Force India ve Racing Point olarak değiştirildi. Aston Martin ile yapılan anlaşmadan sonra takımın yeni ismi Aston Martin F1 Team olarak anılmaya başlanacak. Lance Stroll ve Scuda Ferrari’nin başarılı pilotu Sebastian Vettel, yeni takımla birlikte yarışan ilk pilotlar olacak.

“Tarih kitaplarında yeni bir sayfa yazma şansımız var”

Formula 1’de şampiyonluk için yarışacaklarını dile getiren takım ortağı Lawrence Stroll, şu sözleri dile getirdi; “Aston Martin, Le Mans 24 Saat gibi üst düzey uluslararası motor sporlarında büyük başarılar elde etmiş bir marka. Şimdi de tarih kitaplarında yeni bir sayfa yazma fırsatımız var. Bu, Aston Martin markasını seven herkes için, Formula 1 taraftarları ve sporun kendisi için çok heyecan verici.”