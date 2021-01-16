Önümüzdeki Formula 1 Dünya Şampiyonası için İstanbul Park'ın yarış takvimine eklendiği iddia edildi. Aktarılanlara göre İstanbul Park, normalde 23 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Monaco Grand Prix'sinin yerini alacak.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda taraftarların oylarıyla yılın en iyi yarışı seçilen ve pilotlara zor anlar yaşatan İstanbul Park'ın yeni sezonda da takvimde yer alacağı iddia edildi. Aktarılanlara göre pandemi nedeniyle cadde yarışının zor olacağını düşünen FIA Başkanı Jean Todt ve Formula 1 organizatörü Liberty Media, planlanan takvimde değişikliğe giderek Monaco Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'sini eklemeyi düşünüyor.

Formule1.nl'nin haberine göre cadde yarışları olan Monaco GP (23 Mayıs), Azerbaycan GP (6 Haziran) ve Kanada GP'nin (13 Haziran) tamamı iptal edilecek. İptal edilecek olan 23 Mayıs'taki Monaco GP'nin yerine ise İstanbul Park'ta düzenlenecek Türkiye GP eklenecek.

Türkiye Grand Prix'si 23 Mayıs tarihinde düzenlenebilir:

Aktarılanlara göre Azerbaycan GP'nin yerini İtalya'da Mugello, Kanada GP'nin yerini ise Almanya'da Nürburgring alacak. Konu hakkında resmi açıklamanın önümüzdeki ay içerisinde yapılması bekleniyor. Daha önceleri Çin ve Vietnam GP'lerinin pandemi nedeniyle iptal edilmesinin ardından mart ayında gerçekleştirilecek Avustralya GP'nin de kasım ayına ertelenmesine karar verilmişti.

Formula 1 yönetimi, uzun süren iddiaların ardından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Park'ın 2020 Formula 1 takvimine dahil olduğunu açıklamıştı. Yağmurlu havada düzenlenen Türkiye Grand Prix'si pilotları bir hayli zorlarken, tarihi anlara da ev sahipliği yapmıştı.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından Formula 1 resmi internet sitesinde yılın yarışının seçilmesi için bir anket başlatılmış ve Türkiye Grand Prix'si yılın yarışı seçilmişti.