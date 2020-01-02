Teknoloji geliştikçe otomobil şirketleri tarafından sürücülere sunulan rahatlık seçenekleri de giderek artıyor. Sürücülerinin güvenlik önlemlerini artıran şirketler arasına Aston Martin de katılıyor. Şirket, üç kameranın entegre edildiği dikiz aynasını bu sene CES’te tanıtmayı planlıyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde neredeyse tüm segmentten araba üreticileri, ürettikleri araçlara sürücülerin etrafında neler olup bittiğini daha kolay görebilmesi için kameralar yerleştirmeye başladı. Örneğin Nissan ve Cadillac, 2015 yılından bu yana arabalarında kameralı dikiz aynaları kullanıyor.

İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin de önümüzdeki hafta düzenlenecek olan CES’te (Tüketici Elektroniği Fuarı), içerisine üç kamera entegre edilmiş hibrit dikiz aynasını kullanıcılarına göstermeyi planlıyor.

Kameralı dikiz aynası

Şirket, Full Display Mirror (FDM) adını verdiği dikiz aynasını ABD merkezli otomobil parçası üreticisi Gentex Corporation’ın yardımıyla geliştirdi. Sürücüler, şirketin geliştirdiği bu ayna sayesinde arkalarında ve kör noktalarında neler olduğunu eş zamanlı olarak görebilecek.

Aracın yan tarafındaki kör noktaları gösteren kameralar, aracın yan tarafında bulunan aynalara yerleştiriliyor. Aracın arka tarafını gösteren kamera ise arabanın üst tarafında bulunuyor. Kameralar bozulduğunda ya da fırtınalı havalarda ekran, ekran karatma aynası olarak da kullanılabiliyor.

Kameraların kullanılacağı araçlar

İki şirketin ortaklığında geliştirilen bu birime, ince ayarlar yaparak kamera ve ayna görüntülerinin birleşimi de ayarlanabiliyor. Bir diğer dikkat çekici özellik ise dış kameralardan gelen üç kamera kaynağının otomatik olarak değiştirilebiliyor olması.

Aston Martin ve Gentex Corporation, Full Display Mirror’ın prototipini Aston Martin DBS Superleggera’nın içerisinde göstermeyi gösteriyor. Şirket, bu teknolojiyi üretim araçlarında ne zaman kullanmaya başlayacağına dair herhangi net bir tarih vermedi. Ancak bu teknolojinin tek kameralı varyantını 2020 DBS GT Zagato’da kullanmıştı.