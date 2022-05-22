Astronotların Ay'daki Suyu İçebileceği Açıklandı

Yapılan yeni bir araştırma, Ay'da milyarlarca yıl önce oluşan volkanik patlamaların yüzey altında onlarca metre kalınlığında buz tabakaları oluşturmuş olabileceğini ortaya koydu. Bu nedenle de Ay'da bulunan suyun astronotlar tarafından içme suyu olarak kullanılma ihtimalinin bulunduğu ortaya çıktı.

İnsanlığın uzay araştırmalarının hız kesmeden devam ettiği hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda tekrar Ay’a sonrasında ise Mars’a insanlı görev yapmayı planlıyor ve güneş sistemimizi daha derinlemesine incelemeyi istiyor.

Tabii ki bu görevlerin amaçlarından biri de Ay’a ve Mars’a koloni kurarak insanların buralarda uzun süreli varlığını sağlamak. Şimdi ise yapılan yeni bir araştırma, önümüzdeki birkaç yıl içinde gitmeyi planladığımız Ay’da bulunan suyu içmenin mümkün olup olmadığını ortaya koyarak astronotlar için önemli bilgileri ortaya çıkardı.

Ay’da onlarca metre kalınlıkta buz tabakaları olabilir

Dünya’nın tek doğal uydusu ve Güneş sisteminin beşinci en büyük doğal uydusu olan Ay, gezegenimizdeki yaşam gelişmeden önce yanardağlar ile doluydu. Bu volkanik oluşumlar, o sıralarda su buharını yüzeye yaydı. Bu da muhtemelen şu an gördüğümüz kraterlerde su buzunun bulunmasına neden oldu. The Planetary Science Journal’da bu hafta yayımlanan bir araştırma da bu suyun astronotların içmesi için uygun olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırma, bunun için uydumuzun milyarlarca yıl önceki hâlini inceledi. Bilim insanlarının modellerine göre Ay, her 22.000 yılda devasa volkanik patlamalara sahne oldu. Bu patlamaları şu an Ay’ın yüzeyindeki siyah lekeler olarak görmeniz mümkün. Bilim insanları, bu bölgelerin ve volkanik aktivitelerin uydunun uzak tarafına çarpan asteroitlerden kaynaklandığını düşünüyor. Yeni araştırma da volkanların, Ay’ın kutupları civarında onlarca metre kalınlığında buz tabakalarının oluşmasını sağlamış olabileceğini ortaya koyuyor.

Jet yakıtı için de kullanılabilir

Araştırmanın yazarlarından olan Paul Hayne de bu durumla ilgili, “Yüzeyin beş veya on metre altında büyük buz tabakalarının olabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullanarak Ay’daki suyun uzun vadeli görevlerde astronotların işine yarayabileceğini belirtti. Ayrıca bunun, içme suyu olarak kullanılma potansiyelinin yanı sıra suda bulunan hidrojen ve oksijenin 'elektroliz' adlı işlemle ayrıştırılmasıyla jet yakıtı olarak da kullanılabileceği uzmanlar tarafından belirtildi.

Ek olarak araştırma, volkanlardan gelen suyun yaklaşın %41’inin buz olarak Ay’da buz olarak yoğunlaşmış olabileceği teorisi üzerinde duruyor ve oldukça fazla miktarda buzla karşılaşabileceğimizi ortaya koyuyor. Ancak bu buzun yüzeyin derinliklerinde yer alması ve çoğunlukla Ay’ın güney ve kuzey kutuplarında bulunması, astronotların Ay suyunu içmesini zorlaştırabileceğini eklemeden geçmemek gerek. Bunun mümkün olup olmayacağını gelecekte yapılacak görevler sonucunda göreceğiz.

Son olarak Ay’daki su buzu hakkında başka düşüncelerin bulunduğunu da söyleyelim. Bazı araştırmacılar, buzun su taşıyan kuyruklu yıldızlardan veya asteroitler sonucu ortaya çıkmış olabileceğini düşünürken bazıları da mikro meteorlar sonucu oluşmuş olabileceğini ifade ediyor.

Gelecekte uzaya yapılan seyahatlerin çok daha kolay bir hale geleceği düşünüldüğünde yeni çalışmalar oldukça umut verici görünüyor. Bakalım, belki de bir gün kapı komşumuza gider gibi evden çıkıp Ay'a gidebilir bir bardak suyundan içebiliriz.