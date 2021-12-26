Astronotlar ‘Farklı Bir Gezegene İniş Uygulaması' Yapacak

Yeni bir açıklamaya göre Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya dönecek bir ekip, Dünya’da indiği yerde birkaç gün geçirecek. Herhangi bir destek almayacak ekibin birkaç günlük kampında gezegenler arası görevlerde olabilecek sorunlar saptamaya çalışılacak.

Uzay yolculuklarında kullandığımız teknolojilerin bize ne kadar hız ve menzil verdiği belli. Güneş Sistemi’ndeki gezegenlere inceleme için araçlar göndersek de insanlı görevlerle henüz buralara gitmiyoruz. Bir astronotun görevden dönerken “2 dakika da Mars’a uğrayayım” gibi bir cümle kurması söz konusu değil. Ancak bu bir gün mümkün olduğunda bu konsepte alışmış olsak iyi olur.

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) bir mürettebat, gelecekte karşılaşabileceğimiz bu tarz spontane durumlara hazırlıklı olmak amacıyla bir denemeye tabii tutulacak. Yörüngeden Dünya’ya dönen ekip, sanki başka gezegene iniyor gibi Dünya’da herhangi bir yere iniş yapıp orada birkaç gün kalacak.

Yardım almadan kamp yapacaklar

Rusya Bilimler Akademisi Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Oleg Kotov, yakın zamanda yaptığı basın açıklamasında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya dönüş yapacak bir mürettebatın farklı bir gezegene iniş uygulamasının denenmesi amacıyla Dünya’da indikleri yerde kalacaklarını açıkladı.

Kotov’un “Mürettebatın Dünya'ya dönüşünden sonra iniş kapsülünün yakınında bir veya iki gün geçirmesi planlanıyor. Yani oraya kurtarma ekipleri yollanmayacak, fakat onlar adeta bir gezegenin yüzeyine iniş yapmışçasına bazı ekipmanlar tedarik edilecek” sözleriyle açıkladığı alıştırma ilk kez gerçekleştirilmeyecek. 2017’de benzer bir deney yapıldı ve 17 gün sürdü. 2019 yılında da mart ve temmuz ayları arasında dört aylık bir deney yapıldı. Bu deneyler sayesinde iletişimde gecikmelerin yaşanabileceği Mars görevinde astronotların ihtiyaç duyabileceği şeyler ve eksiklikler saptanacak.