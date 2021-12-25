James Webb Uzay Teleskobu, Canlı Yayında Uzaya Fırlatıldı

James Webb Uzay Teleskobu’nun yıllardır beklenen fırlatılışı, bugün gerçekleştirildi. Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Üssü’nden gerçekleştirilen fırlatma, YouTube’da canlı olarak yayınlandı.

Bu yılın başlarında dünyaca ünlü teorik fizikçi Michio Kaku’nun “James Webb Uzay Teleskobu ile Dünya dışı canlılar bulabileceğimize” dair açıklamalarından bahsetmiştik. Haftalar önce bu teleskop, fırlatılacağı uzay üstüne getirildi ve ‘kutu açılımı’ yapıldı. Fırlatma tarihi art arda ertelenen teleskobun fırlatılma anı, sonunda geldi de çattı.

James Webb Uzay Teleskobu, az önce Avrupa Uzay Üssü’nden yörüngeye fırlatıldı. Fırlatılma anı, NASA’nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

İlk yıldız ve galaksileri inceleyecek:

James Webb Uzay Teleskobu, şu andan itibaren sonsuz uzayda bizi şaşırtacak ve belki de korkutacak bulgulara erişeceği görevine başlamış bulunuyor. Geliştirilmesinde 14 ülke ve 300’den fazla üniversitenin emeği geçen teleskop, Türkiye saati ile 15.20’de Avrupa Uzay Üssü’nden kalkışını gerçekleştirdi. 13,5 milyar yıl önce oluşan ilk yıldız ve galaksilere kadar gözlem olanağı sağlayacak olan teleskop, şu ana kadar gözlemleyebildiğimiz cisimlere dair de çok daha fazla detay sunacak.

Fırlatmanın gerçekleşmesinde 100’den fazla yetkili görev aldı. Anlık yaklaşık 400 bin kişi tarafından izlenen fırlatmanın sonunda yörüngedeki yerini alan James Webb Uzay Teleskobu, Michio Kaku’ya göre bu yüzyıl içinde uzaylılarla iletişime geçmemize vesile olacak.

James Webb'in fırlatma anı canlı yayında yayınlandı: