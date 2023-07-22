Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) çok uluslu mürettebatı esneklik becerilerini geliştirmek için uzayda dart oynamaya başladı. "Space Dart" adı verilen oyunun bildiğimiz dart oyunundan önemli bir farkı var.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotu Sultan Al-Neyadi'nin Twitter'da yaptığı eğlenceli paylaşım, hiçlik olarak nitelendirilen uzayda görev yapmanın sanıldığı kadar can sıkıcı olmayabileceğini gösteriyor.

Hafta sonlarını oyun oynayarak değerlendiren ve yeni görevlere hazırlanırken bu şekilde rahatlayan astronotların son gözde oyunu 'Space Dart' yani "uzay dartı".

Astronot Sultan Al-Neyadi, arkadaşlarıyla birlikte uzayda dart oynadıkları anları şöyle paylaştı:

Dünyanın yörüngesinde bir hafta sonu geçirmenin şimdilik en ideal yolu olarak görülen uzay dartının bildiğimiz dart oyunundan önemli bir farkı var. Yer çekimsiz ortamda istenmeyen kazaların yaşanmasını önlemek amacıyla dart oklarının yerine pinpon topları kullanılıyor.

Pinpon topları, dört ayrı kayışla Uzay İstasyonu'na sabitlenen iki çemberden birinin içinden geçirilmeye çalışılıyor.

Paylaşılan videoda Space Dart'ın kuralları net olarak açıklanmazken, kişi başına belli sayıda deneme hakkının olduğu görülüyor:

Uzay İstasyonu mürettebatının üyelerinden bazıları pinpon topunu küçük halkadan geçirmekle kalmadı; adeta profesyonel basketbol oyuncularının yeryüzünde gösterdikleri performansla eş değer şekilde çemberin etrafında topa tur attırdı.

Uzaydaki dart turnuvasının galibi, sürpriz olmayan bir şekilde uzayın deneyimli ismi Sergey Prokopyev. Sürpriz değil, çünkü kendisi Eylül 2022 tarihinden bu yana uzayda.

Eylül 2023'te geri dönmesi planlanan astronot Sergey Prokopyev'in, 2018 yılında uçuş mühendisi olarak görev aldığı ilk uzay yolculuğu da 197 gün sürmüştü:

Ortaçağ'da okçuların eğitim alması amacıyla ilk kez İngiltere'de oynanmaya başlanan dart, bugün spor haline gelerek özellikle ABD'de turnuvaları düzenlenen bir oyun haline geldi.

Astronotların orijinal dart oyunu yorumunu aşağıdaki videoda izleyebilir; dart dahil popüler oyunlarda başarılı olmak için kullanabileceğiniz 5 matematiksel stratejiyi ise aşağıdaki yazımızdan okuyabilirsiniz:

Eğer görüntüleri YouTube'dan izlemek isterseniz: