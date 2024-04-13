ASUS, profesyoneller için çıkardığı yeni modellerini tanıttı ve 32" 8K monitörünü de böylece göstermiş oldu.

Hem profesyonellere hem tasarımcılara hem de oyunculara birbirinden gelişmiş ürünler sunan ASUS, sürekli ürün çeşitliliğini artırıyor ve farklı ihtiyaçlara anında yetişmeye çalışıyor. Şirketin yeni tanıttığı iki adet monitör, bu argümanın kanıtı desek yanlış olmaz. Zira Asus, artık 8K çözünürlüklü ve mini-LED’li monitörler sunacak.

ProArt serisine dahil olan PA32KCX ve PA32UCDM isimli iki model, farklı özelliklere sahip olsalar da aynı müşteri grubuna hitap ediyorlar. 32” olan model, direkt yaratıcı işlere odaklanan kişiler için tasarlanmış. Devasa bir çözünürlüğe, otomatik renk kalibrasyonuna ve tamı tamına 4096 karartma noktasına sahip olan monitörün tüm özelliklerine bakalım.

8K çözünürlük, sunan monitörün ileri seviye özellikleri:

Öncelikle PA32KCX, 32” boyutunda olan monitörün maksimum çözünürlük değeri 7680 x 4320. DCI-P3 renk gamının yüzde 97’sini aktarabilen monitör, içindeki kolorimetre sayesinde ayrıca donanıma ihtiyaç duymadan renklerini kalibre edebiliyor. HDR10 ve HLG desteğiyle gelmesinin yanı sıra maksimum 1200 nit parlaklık sunuyor. ASUS’un söylemine göre ekranın tamamında 1000 nit veriliyor.

4096 adet karartma noktası ise parlamaları en aza indirerek siyahları gerçekten siyah olarak gösterecek.

Bağlantı tarafında iki adet Thunderbolt 4 yuvası, HDMI, DisplayPort ve entegre bir USB hub görüyoruz.

Yine 32 inç boyutunda olan 4K, QD OLED panelli bir monitör de tanıtıldı.

Bu monitör, Samsung’ın en güncel 32” OLED panelini kullanıyor. Monitör, DCI-P3 gamının yüzde 99’unu kapsıyor. Maksimum parlaklık seviyesi ise 1000 nit olarak paylaşıldı. Fakat OLED panelden kaynaklı olarak bunun tüm ekran genelinde 250 nit olarak sunulacağı tahmin ediliyor.

Bu monitörde de renk kalibrasyonu sunuluyor. 96 W güç veren Thunderbolt 4 yuvaları da yine monitöre konumlandırılmış.

Modellerin fiyatlarına yönelik bilgi paylaşılmadı fakat ucuz olmayacakları kesin. Sizin tahmininiz ne?