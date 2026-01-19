Tümü Webekno
ASUS, Akıllı Telefon Sektöründen Çekiliyor!

Telefon modelleri iyi satmayan ASUS hakkındaki iddialar doğru çıktı. Şirketin akıllı telefon piyasaya sürmeyi bıraktığı resmen açıklandı.

ASUS, Akıllı Telefon Sektöründen Çekiliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan ASUS, yalnızca bilgisayarlar değil, aynı zamanda farklı kategorilerden ürünleriyle de karşımıza çıkıyordu. Şirketin geçmişte Zenfone ve ROG isimleri altında birçok farklı telefon modeli tanıttığını görmüştük.

Ancak ASUS’un telefonları, hiçbir şekilde istenen satış seviyelerine ulaşamamıştı. Bu yüzden de son birkaç aydır telefon satmayı bırakacağı konuşuluyordu. Beklenen haber geldi. ASUS’un telefon akıllı sektöründen çıktığı doğrulandı.

Artık ASUS telefon gelmeyecek

ASUS yöneticisi Jonney Shih, Tayvan’da gerçekleştirilen bir lansman sırasında yaptığı açıklamada ASUS’un yeni akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlamadığını duyurdu. Bu da markanın telefon sektöründen şimdilik çıktığı doğrulamış oldu. ASUS’un artık odağını tamamen PC’lere ve akıllı gözlükler gibi yapay zekâ destekli fiziksel ürünlere çevirdiği belirtildi.

ASUS geçtiğimiz yıl yalnızca ROG Phone 9 FE ve Zenfone 12 Ultra telefonlarını piyasaya sürmüştü. Ancak bu telefonlar da önceki modellere benzer şekilde iyi satış yapamamıştı. Düşük satışlar ve ilgi görmemesi nedeniyle şirketin telefon üretmeyi bıraktığını tahmin edebiliriz.

