ASUS'un CES 2026'da Duyurduğu Tüm Ürünler: Yeni Zenbook ve Vivobook Serisi, ROG PC'ler ve Dahası...

ASUS, CEs 2026 fuarında en dikkat çeken markalardan biri olmayı başardı ve birçok ürün gamında yeni teknolojilerini tanıttı.

Teknoloji dünyasının kalbi her yıl olduğu gibi yine Las Vegas’ta, CES 2026 fuarında attı ve tanıttığı ürünlerle en çok adından söz ettiren markalardan biri ASUS oldu. Yapay zekânın artık hayatımızın tam merkezine yerleştiği bu dönemde ASUS, sadece donanım gücüyle değil, akıllı özellikleriyle de dikkat çeken devasa bir ürün gamı tanıttı.

İster profesyonel bir içerik üreticisi olun, ister sıkı bir oyuncu ya da sadece şık bir laptop arayan bir ofis çalışanı, ASUS’un bu yılki duyurularında herkesi heyecanlandıracak bir şeyler var.

Zenbook ve Vivobook serisi: Şıklık yapay zekâ ile buluşuyor

ASUS, ultra ince ve şık tasarımlarıyla bilinen Zenbook serisini bu yıl yapay zekâ ile şahlandırıyor. Özellikle Zenbook S14 ve Zenbook S16, yeni nesil işlemcileri ve ultra ince yapılarıyla mobiliteyi sevenlerin favorisi olmaya aday. Eğer "tek ekran bana yetmez" diyorsanız, çift ekranlı tasarımıyla verimliliği artıran Zenbook Duo 2026 modeli, fuarın en çok konuşulanlarından biri oldu.

Daha renkli ve genç kitleye hitap eden Vivobook tarafında ise seçenekler sınırsız. Vivobook S14 ve S16 modelleri, Copilot+ PC desteğiyle geliyor, yani bilgisayarınız artık sizi daha iyi anlayan bir asistana dönüşüyor. Ayrıca dönüştürülebilir yapısıyla hem tablet hem bilgisayar olarak kullanılabilen Vivobook Flip 2026 ve günlük kullanım için yenilenen Vivobook 14, 16 ve 17 serileri, her bütçeye uygun çözümler sunuyor.

Oyuncular için yeni ROG ürünleri

Oyuncuların göz bebeği Republic of Gamers (ROG) tarafında bu yıl kelimenin tam anlamıyla "şov" vardı. En büyük sürprizlerden biri, efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima (Kojima Productions) ile yapılan iş birliği oldu. Bu ortaklık, oyun donanımlarında estetik ve performansı bambaşka bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

Donanım tarafında ise ROG Zephyrus G14 ve G16, 2026 versiyonlarıyla hem daha güçlü hem de daha taşınabilir hâle geldi. Fuarda en çok ilgi gören ürün ise çift ekranlı OLED paneliyle oyun deneyimini değiştiren ROG Zephyrus Duo oldu.

Geleceği şimdiden yaşamak isteyenler için tanıtılan ROG XREAL R1 AR Gaming Glasses ise oyunları ekrandan çıkarıp gözünüzün önüne getiriyor. Ayrıca dünyanın ilk WiFi 8 oyuncu router’ı ve manyetik sürücülü ROG Kithara kulaklık gibi aksesuarlar, ekosistemi tamamlayan güçlü parçalar arasında.

ProArt serisinde de yenilikler var

İçerik üreticileri için tasarlanan ProArt serisi, bu yıl maceraperestlere göz kırpıyor. ProArt GoPro Edition, aksiyon kameralarıyla haşır neşir olan yaratıcılar için özel olarak optimize edilmiş.

Bunun yanı sıra hem tablet hem laptop gibi kullanılabilen ayrılabilir klavyeli ProArt PZ14 ve güçlü performansı kompakt kasaya sığdıran ProArt PX13, "Ofisim sırt çantamdır" diyenler için ideal.

Yeni TUF Gaming laptoplar tanıtıldı

Sağlamlığı ve fiyat/performans dengesiyle bilinen TUF serisi de nasibini aldı. Yenilenen TUF Gaming A14 laptoplar ve masaüstü tarafında gücüyle dikkat çeken TUF Gaming TM 500, bütçesini sarsmadan yüksek performans isteyen oyuncular için tasarlandı.

Ayrıca ASUS, mini PC sevenleri de unutmadı. Ultra küçük form faktörlü yeni PC'ler ve ExpertCenter serisi, yer sıkıntısı çeken ofisler için yepyeni ürünler olarak CES 2026'daki yerini aldı.