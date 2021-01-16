ASUS ROG Phone 4, 65 W Hızlı Şarj Desteğine Sahip Olacak

ASUS'un oyuncu telefonu ROG Phone serisinin yeni üyesi ROG Phone 4, 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Buna göre ROG Phone 4, 65 W hızlı şarj desteğiyle birlikte kullanıcılarına sunulacak.

ASUS, oyuncu telefonu ROG Phone serisinin yeni üyesinin tanıtımı için Weibo sayfasından bir görsel paylaşmıştı. Paylaşılan bu görsel, ROG Phone 4 ile ilgili bazı bilgilerin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Cihaz, şimdi de bir sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı.

3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan ROG Phone 4'ün bataryasına ait bilgiler ortaya çıktı. Peki, şirketin bu sefer biraz daha erken çıkarmayı planladığı ROG Phone serisinin yeni üyesine dair neler ortaya çıktı?

ROG Phone 4'ün bazı bilgileri ortaya çıktı

ASUS'un geçtiğimiz sene çıkarttığı ROG Phone 3, ASUS_I003D model numarasına sahipti. 3C sertifikasyon sitesinde de ASUS_I005DA model numaralı bir cihaz ortaya çıktı. Yani haberin bu noktasına kadar ROG Phone 4 olarak bahsettik ancak şirket, cihazın adlandırmasını ROG Phone 5 olarak da yapabilir. Bunu şirketin resmi açıklamasıyla birlikte göreceğiz.

3C listelemesinde ortaya çıkan bilgilere göre ROG Phone serisinin yeni üyesi, 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca cihazın 5G bağlantı desteği de bulunacak. Digital Chat Station tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre telefonun batarya kapasitesi de 6.000 mAh değerinde olacak.

Telefonla ilgili ortaya çıkan bir diğer bilgi de işlemci tarafında oldu. Cihaz, beklendiği gibi Qualcomm'un amiral gemisi yongası Snapdragon 888'den gücünü alacak. Buna ek olarak şirketin Weibo hesabından yaptığı paylaşımdan yola çıkarak uçtan uca ekranla birlikte geleceği tahmin ediliyor.

Şirketin geçtiğimiz sene yaz aylarında çıkardığı ROG Phone 3'te 16 GB RAM, 6.000 mAh batarya, 144 Hz ekran tazeleme oranı ve 5G bağlantı desteği bulunuyordu. Şirketin tüm bunların üstüne neler ekleyeceğini görmek oldukça ilginç olacak.