ASUS ROG ile ünlü müzisyen Alan Walker, özel bir iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında Zephyrus G14 AW SE isimli bir oyuncu dizüstü bilgisayarı geliştirildi. Özel bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayar, teknik özellikler açısından da hiç fena değil.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi ASUS'un oyuncu odaklı ürünler piyasaya sürdüğü markası ROG, yeni bir dizüstü bilgisayar ile karşımıza çıktı. Sınırlı sayıda üretilen ve "Zephyrus G14 AW SE" olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar, ASUS ile ünlü müzisyen Alan Walker'ın yaptığı bir iş birliğinin ürünü...

ASUS'un yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı, özellikle de tasarımıyla dikkat çekiyor. ROG ve Alan Walker ibarelerinin sık sık kullanıldığı dizüstü bilgisayar, klavye üzerinde bulunan A ve W tuşlarını özel bir tasarımla sunuyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarın kasasında da A ile W'nin birleşimini gösteren LED aydınlatma ile Alan Walker imzalı özel bir kısım yer alıyor.

İşte ASUS'un Alan Walker temalı oyuncu dizüstü bilgisayarı Zephyrus G14 AW SE

ASUS ile Alan Walker ortaklığında tasarlanan dizüstü bilgisayar, magnezyum alaşımlı özel bir kasa yapısına sahip. Bu da dizüstü bilgisayarın hafif olmasını sağlıyor. Şirket tarafından sağlanan verilere göre Zephyrus G14 AW SE, yalnızca 1,7 kilogram ağırlığında.

ASUS ROG Zephyrus G14 AW SE, teknik özellikler açısından da hiç fena olmayan bir model. 14 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü kapsayan bu ekranla 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. AMD Ryzen R9-5900HS işlemciyle donatılan Zephyrus G14 AW SE, GPU konusunda da en yeni modeller ile kombine edilebiliyor. Alan Walker markalı aksesuarlarla satın alınabilecek dizüstü bilgisayar, yakın bir gelecekte raflardaki yerini alacak.