Asus'tan Analog Çubuğa Sahip Oyuncu Mouse'u: ROG Chakram

Asus, oyuncular için birçok kişiselleştirme seçeneği sunan yeni mouse'u ROG Chakram'ı CES 2020 etkinliklerinde gün yüzüne çıkardı. Kablosuz şarj desteğine sahip olan mouse'ta, tek seferde 4 tuş atanabilen bir analog çubuk yer alıyor.

CES 2020'de en çok ilgi çeken ürünlerden biri, Asus'un geçtiğimiz yıl duyurulan ve geniş bir özellik listesi sunan Republic of Gamers (ROG) markalı mouse'u oldu. ROG Chakram, kişiselleştirilebilir özellikleri ile oyunculara esneklik sunman bir oyuncu mouse'u olarak tasarlandı.

ROG Chakram'da yan tarafta bulunan ve başparmağınızla kontrol edebildiğiniz küçük bir analog çubuk bulunuyor. Bu konsept aslında yıllardır oyun konsollarının kontrol cihazlarında yer alan analog çubuklara benzer bir deneyim sunuyor. Chakram'ın analog çubuğunda dört yöne işlev atayabiliyorsunuz. Böylece oyunlarda daha fazla seçeneğe tek bir tuşla erişebiliyorsunuz.

Chakram, kablosuz şarjı destekliyor ve birçok rakibinin aksine Qi standardıyla uyumlu. Yani akıllı telefonları şarj etmek için kullanılan kablosuz şarj cihazları, bu mouse'ta kullanılabiliyor. Hem Bluetooth hem de RF desteği olan kablosuz fare, USB-C kablosuyla da bağlanabiliyor. Asus, tek şarjla 79 saat kullanım süresi vadediyor.

Mouse'un DPI'ı 16.000'e kadar yükseltilebiliyor ve kolayca ayarlanabilecek şekilde tasarlandı. ROG Chakram'ın altında, birkaç saniye basılı tutulduğunda kaydırma tekerleği ile hassasiyeti değiştirmenizi sağlayan özel bir düğme yer alıyor. Mouse üzerinde ana tuşlar için Omron anahtarlarını değiştirmenize veya kendi özel ROG tasarımınızı eklemenize izin veren, çıkarılabilir manyetik kısımlar da bulunuyor.

Asus ROG Chakram fiyatı

ROG Chakram, rakiplerine göre birkaç dikkat çekici özelliğe sahip olan sağlam bir oyuncu ekipmanı gibi görünüyor. Asus, yeni mouse'unu bu ayın ilerleyen zamanlarında yaklaşık 150 dolardan (yaklaşık 875 TL) satışa sunacak.