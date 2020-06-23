ASUS, ROG Phone 3'ün Çıkış Tarihini Duyurdu

Mobil oyunseverlerin büyük bir heyecanla bekledikleri oyuncu telefonu ASUS ROG Phone 3'ün çıkış tarihi açıklandı. ASUS'un resmi Weibo hesabından yapılan bir paylaşıma göre Tencent Games ortaklığında geliştirilen oyuncu telefonu, temmuz ayında resmen duyurulacak.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi ASUS, standart akıllı telefon pazarında iddialı bir marka olmasa da oyuncu telefonları söz konusu olduğunda ROG markası ile iddialı işler ortaya koyduğu söylenebilir. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde tanıttığı ROG Phone ve ROG Phone 2'yle büyük ilgi gördü ve bu ilgiyi ROG Phone 3 ile sürdürmek istiyor.

ASUS ROG Phone 3 ile ilgili bazı detaylar zaten gün yüzüne çıktı. Bu telefonun nasıl görüneceğini ve telefonda yer alacak bazı donanım özellikleriyle ilgili bilgilere kısmen de olsa sahibiz. Şimdi ise ASUS, yaptığı bir açıklamayla ROG Phone 3'ü ne zaman duyuracağını ilan etti.

Dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden bir tanesi olan Tencent Games ortaklığında geliştirilen ROG Phone 3, ASUS'un açıklamalarına göre temmuz ayı içerisinde duyurulacak. Net bir tarih vermekten kaçınan şirket, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda temmuz ayını vurgulamakla yetinmeyi tercih etmiş.

ASUS ROG Phone 3 için paylaşılan tanıtım posteri

Tencent Games ile ASUS'un iş birliğinin akıllı telefon sektörü için büyük bir öneme sahip. Çünkü ikili, yaptıkları iş birliği kapsamında telefonların performansını ve oyunlarla olan optimizasyonlarını ciddi anlamda artırıyor. Bu da ASUS ROG Phone telefonların rakiplerinden birkaç adım öne çıkmasını sağlıyor. Beklentiler, Tencent Games imzalı mobil oyunların ROG Phone 3'te çok daha iyi çalışacağı yönünde.

ASUS geçtiğimiz yıl, ROG Phone 2'nin "Tencent Edition" isimli bir sürümünü de piyasaya sürmüştü. Üstelik bu özel sürüm, normal ROG Phone 2'den biraz daha uygun bir fiyata satılmıştı. İki dev şirketin bu yıl da benzer bir çalışma yapacağı ve iki ROG Phone 3 ile karşımıza çıkacağı konuşuluyor. ASUS'un yaklaşmakta olan oyuncu telefonu ile ilgili diğer tüm detaylar, temmuz ayı içerisinde gün yüzüne çıkmış olacak.