Her sene çıkardığı amiral gemisi telefonlarla zirveyi zorlayan OnePlus'tan ilk kez bütçe dostu bir akıllı telefon gelmesi bekleniyor. OnePlus ve şirket CEO'su Pete Lau tarafından yapılan paylaşımlar, telefonun çok yakında OnePlus Nord adıyla geleceğine işaret ediyor.

Her yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefonlarıyla tüketicilere üst düzey performans sunmayı amaçlayan OnePlus, çizgisinin dışına çıkarak bütçe dostu bir cihazla tüketicileri selamlamaya hazırlanıyor. Üstelik gelen bilgilere göre OnePlus, bütçe dostu akıllı telefonu OnePlus Nord'u önümüzdeki ay tanıtabilir.

Söylentiler, şimdiye kadar OnePlus Z olarak adlandırılacağı konuşulan telefonun OnePlus Nord adıyla geleceğini öne sürüyor. OnePlus CEO'su Pete Lau ve OnePlus'ın Hindistan Twitter hesabından yapılan paylaşımlara bakılırsa, şirketin uygun fiyatlı yeni akıllı telefonunun OnePlus Nord olarak adlandırılma olasılığı yüksek.

İlk ipucu, OnePlus Nord'un çıkış tarihini paylaşan OnePlus Hindistan Twitter hesabından geldi. Tweet kısa bir süre sonra silinmesine rağmen ekran görüntüleri alındı. Şirket, paylaşımında OnePlus Nord olarak adlandıracağı yeni telefonu 10 Temmuz'da tanıtacağını duyurdu. Ayrıca #LotsToLoveLessToSpend etiketiyle telefonun bütçe dostu bir cihaz olarak geleceğine vurgu yaptı.

OnePlus'ın paylaşımını takiben şirketin CEO'su Pete Lau, OnePlus'tan yeni bir şeyin yolda olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı. Lau, #NewBeginnings etiketiyle yaptığı paylaşımında şirket için yeni bir başlangıca işaret etti. Ayrıca paylaştığı bir görselde OnePlus logosunun mavi renkli bir versiyonunu paylaştı. Aslına bakılırsa mavi renkli logo, telefonun kuzey temalı Nord adıyla da eşleşiyor.

Daha önce OnePlus Z adıyla ortaya çıkan OnePlus Nord'un 6 GB RAM ve 128GB depolama seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Telefonun ayrıca 64 megapiksel ana sensöre sahip dört arka kamerayla geleceği konuşuluyor. Yeni OnePlus'ın 30W şarj desteğine sahip 4.300 mAh bataryaya sahip olduğu söylentileri de var. Telefonun yaklaşık 315 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı öngörülüyor.

Telefonun OnePlus Nord adıyla adlandırılması ilginç. Şirket ilk kez bir akıllı telefonunu bu şekilde adlandırıyor. Sızan lansman tarihine bakılırsa OnePlus'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu hakkında detayları öğrenmek için fazla beklemeyeceğiz.