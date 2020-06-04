Asus’un oyun tutkunları için geliştirdiği ROG serisine ait yeni özellikler Geekbench’te ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefonda Snapdragon 865 yonga seti ve 12 GB RAM bulunacak.

Asus’un oyun tutkunları için çıkardığı akıllı telefon serisinin yeni modeli Asus ROG Phone III, Geekbench’te ortaya çıktı. Daha önce de karşımıza çıkan karizmatik telefonda tam tamına 12 GB RAM bulunuyor. Bilgisayarlarda bile göremediğimiz kadar yüksek RAM miktarı dışında Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden güç alan cihazın doğrudan Android 10 ile çıkacağını görüyoruz.

Asus ROG Phone III, Geekbench’te son derece iddialı puanlar almayı başardı. Mobil oyun tutkunları için geliştirilen telefon, tek çekirdekte 910 puan elde ederken, çoklu çekirdekte 3,229 puan aldı.

Asus ROG Phone 3 ne zaman çıkacak?

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi Asus, oyuncu odaklı yeni akıllı telefonunu ne zaman çıkaracağını açıklamadı. Şirket, serinin bir önceki telefonu olan Asus ROG Phone II’yi Eylül 2019’da duyurmuş, Ekim 2019’da ise satışa sunmuştu. Bu bilgiler ışığında ROG serisinin yeni telefonunun da sonbahar aylarında duyurulacağı düşünülüyor.

IOO3D model numarasıyla Geekbench’te listelenen Asus ROG Phone 3’ün 12 GB RAM’li versiyonunun dışında bir de 8 GB RAM’e sahip olan bir varyantının olacağı biliniyor. Bu modelin ise tek çekirdekten 902 puan, çoklu çekirdekte ise 3.074 puan aldığını görmüştük.

Asus’un amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz ROG serisi, önceki modelinde de kullanıcılarını fazlasıyla memnun etmişti. 6000 mAh batarya, 120 Hz 1 ms AMOLED HDR ekran, bakır kablolar aracılığıyla buharlı soğutma sistemi gibi özelliklere sahip olan ROG Phone II, yeni telefon için beklentilerimizin de tavan yapmasını sağlıyor.