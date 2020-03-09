ASUS ROG Phone II İçin Android 10 Güncellemesi Yayınlandı

ASUS'un oyun canavarı telefonu ASUS ROG Phone II'nin Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Açıklama ROG'un resmi Twitter hesabında yapıldı.

Muhtemelen hepimiz ASUS ROG Phone II'yi biliyoruzdur. Bilmeyenler içinse bu cihaz, kelimenin tam anlamıyla bir oyun canavarı ve kesinlikle bu güne kadarki en iyi oyun telefonlarından biri.

Cihazın en iyi yanlarından biriyse kullanılan yazılımın saf Android'i andırması. Bilindiği gibi telefon, kutudan Android Pie sürümüyle çıkıyordu fakat sonunda cihaz Android 10 güncellemesi aldı.

Duyuru, ROG'un resmi Twitter hesabından yapıldı:

ASUS, tüm ASUS ROG Phone II kullanıcılarının Android 10 güncellemesi alacağını belirttiği bir tweet paylaştı. Gönderide şu ifadelere yer verildi: "Bugünden itibaren ASUS ROG Phone II kullanıcıları, cihazlarında Android 10 güncellemesini görecek."

Sistem geneli karanlık mod, geliştirilmiş konum izinleri, gizlilik iyileştirmeleri ve yeni hareket navigasyon sistemi Android 10'da en çok göze çarpan değişiklikler olarak görünüyor. ASUS'un saf Android'e olabildiği kadar yakın olduğunu da göz önüne alırsak bu güncellemede ek özellik paketi bulunmamasına şaşırmamalıyız.

Güncelleme, şu anda dağıtım aşamasında ve yaklaşık 1 GB boyutunda. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, güncellemeyle alakalı bildirim alırken yükleme hemen başlamıyor. Bu da demek oluyor ki ne zaman yüklemenin başlayacağını öğrenmek için sistem ayarlarını kontrol etmelisiniz.

ASUS'un güncelleme dosyasının tamamını sitesine yüklemesi bekleniyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz. Kullanıcılar, bu siteden güncelleme dosyasını sorunsuz bir biçimde indirme imkânına sahip olacaklar. Oyun telefonu olan ROG Phone II, güçlü donanımıyla oyuncuların dikkatini bir hayli çekmekte. Cihazı yakından tanımanızı sağlayacak haberimize buradan ulaşabilirsiniz.