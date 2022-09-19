Asus ROG Phone 6D Tanıtıldı: İşte Özellileri ve Fiyatı

ASUS, ROG Phone 6 serisi akıllı telefonlarına iki model daha ekledi. ROG Phone 6D ve ROG Phone 6D Ultimate olarak isimlendirilen modeller, benzersiz bir soğutma teknolojisine sahip.

Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS, düzenlediği bir etkinlikte oyuncular için tasarlardığı ROG serisi telefonlara iki yeni üye daha ekledi. ROG Phone 6D ve ROG Phone 6D Ultimate olarak isimlendirilen akıllı telefonlar, bundan birkaç ay önce tanıtılan ROG Phone 6 serisinin MediaTek Dimensity işlemcili versiyonları olarak karşımıza çıktılar. Gelin hep birlikte, ASUS'un yeni akıllı telefonlarına yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak ROG Phone 6D ve ROG Phone 6D Ultimate, pek çok özelliiği Snapdragon'lu modeller ile aynı. Bu bağlamda; bu akıllı telefonlarda 6,78 inç boyutunda 10 bit renk derinliğine sahip 165 Hz tazeleme oranı sunan OLED ekranlar yer alıyor. Ayrıca önceki modellerde olduğu gibi yeni modellerde de 50 MP + 13 MP + 5 MP arka kamera kurulumu ile 12 MP çözünürlük sunan ön kameraya yer veriliyor.

Karşınızda ASUS ROG Phone 6D ve 6D Ultimate

ASUS'un yeni akıllı telefonlarının iç kısımlarına baktığımızda, üst düzey özelliklerle karşılaşıyoruz. Her iki modelde de 16 GB'ye kadar LPDDR5X RAM tercih edilirken, ROG Phone 6D'de 256 GB'ye kadar, ROG Phone 6D Ultimate'te ise 512 GB'ye kadar UFS 3.1 depolama alanı görüyoruz. 6.000 mAh 65 watt hızlı şarj desteğine sahip bataryalarla donatılan telefonlar, MediaTek Dimensity 9000+ işlemciden güç alıyorlar. Peki bu akıllı telefonları benzersiz yapan özelliği ne?

ASUS, bugüne kadarki en iyi soğutma sistemlerinden bir tanesini geliştirdi!

ASUS, ROG Phone 6D ve ROG Phone 6D Ultimate için özel bir soğutma teknolojisi geliştirdi. MediaTek Dimensity 9000+ işlemcinin tüm nimetlerinden faydalanmak isteyen ASUS, "AeroActive Portal" ismini verdiği teknoloji ile benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Öyle ki bu teknoloji, AeroActive Cooler 6 olarak isimlendirilen ve ROG Phone 6'da kullanılan harici soğutma aksesuarını doğrudan telefona entegre ediyor. Ekipman telefona takıldığında, kasadaki özel bir bölme açılıyor ve fanın üflediği havanın doğrudan telefonun içine ulaşması sağlanıyor. Şirket, soğutmanın en verimli şekilde yapılması için de özel grafit ısı dağıtıcı malzeme tercih etmiş durumda.

ASUS ROG Phone 6D teknik özellikleri:

Ekran 6,78 inç, FHD+, 165 Hz, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 9000+ RAM 16 GB'ye kadar, LPDDR5X Depolama 256 GB’ye kadar, UFS 3.1 Ön Kamera 12 MP, Sony IMX663 Arka kamera 50 MP + 13 MP + 5 MP Batarya 6.000 mAh, 65 W hızlı şarj Bağlantı 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC İşletim sistemi Android 12

ASUS ROG Phone 6D Ultimate teknik özellikleri:

Ekran 6,78 inç, FHD+, 165 Hz, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 9000+ RAM 16 GB'ye kadar, LPDDR5X Depolama 512 GB’ye kadar, UFS 3.1 Ön Kamera 12 MP, Sony IMX663 Arka kamera 50 MP + 13 MP + 5 MP Batarya 6.000 mAh, 65 W hızlı şarj Bağlantı 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC İşletim sistemi Android 12

ASUS ROG Phone 6D başlangıç fiyatı: