ASUS ROG Phone 6 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

ASUS, mobil oyuncular için en üst düzey seçim olacak yeni ASUS ROG Phone 6 serisini tanıttı. İki telefondan oluşan yeni seri, akıllı telefon sektörünün en üst düzey donanımlarına yer veriyor.

Oyuncu ekipmanları konusunda kendini kanıtlayan ASUS, oyuncu odaklı akıllı telefonlarıyla da piyasada ses getirmeye devam ediyor. ROG Phone ailesiyle büyük beğeni toplayan şirket, bugün serinin yeni üyesi ASUS ROG Phone 6 serisini tanıttı. Seri, ASUS ROG Phone 6 ve ROG Phone 6 Pro olmak üzere iki telefondan oluşuyor.

ASUS’un her iki telefonu da temelde neredeyse birbiriyle eşit durumda. Telefonlarda aynı işlemci, aynı ekran, aynı batarya ve ROG Phone ile gelen aynı oyun odaklı özellikler yer alıyor. Telefonları birbirinden ayıran iki özellik ise RAM kapasitesinde ve arka panelde gözüküyor. Gelin, her iki telefona da yakından bakalım.

ASUS ROG Phone 6 serisi neler sunuyor?:

ASUS ROG Phone 6 serisi, oyuncu telefonunda beklendiği şekilde en üst düzey donanıma ev sahipliği yapıyor. Adreno 730 grafik işlemcili Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alan telefon, 165 Hz tazeleme hızına sahip 6,78 inçlik AMOLED ekrana yer veriyor. Her iki telefonda da 65 W hızlı şarj destekli 6.000 mAh’lik devasa bir batarya bulunuyor.

Telefonlar, yine birbirleriyle aynı olacak şekilde 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama barındırıyor. ASUS’un oyuncu telefonları kamer odaklı olmasa da, bu seride kamera da pek üzmüyor. Telefonun arkasındaki kurulumda 50 megapiksellik ana kamera, 13 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik makro kamera yer alıyor. Ön taraftaysa 12 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor.

Telefonları birbirinden ayıran yalnızca iki nokta mevcut. ASUS ROG Phone 6 12 GB LPDDR5 RAM’e ev sahipliği yaparken serinin Pro modelinde RAM miktarı 18 GB'a yükseliyor. Bununla birlikte Pro modeli, standart modelden farklı olarak RGB aydınlatmalı arka panelle geliyor.

Her iki telefon da ASUS’un telefona 4 fiziksel tuş ekleyen AirTrigger 6 kontrolcü sistemine, AeroActive Cooler 6 soğutucu, jiroskopik nişan alma ve çeşitli yazılım özellikleri sunuyor.

ASUS ROG Phone 6 özellikleri:

Ekran: 6,78 inç, FHD+ çözünürlük, AMOLED, 165 Hz tazeleme hızı

6,78 inç, FHD+ çözünürlük, AMOLED, 165 Hz tazeleme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730 GPU)

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730 GPU) RAM: 12 GB LPDDR5

12 GB LPDDR5 Depolama: 512 GB’a kadar, UFS 3.1

512 GB’a kadar, UFS 3.1 Arka kamera: 50 MP IMX 766 + 13 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

50 MP IMX 766 + 13 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön kamera: 12 MP IMX663

12 MP IMX663 Batarya: 6.000 mAh, 65 W hızlı şarj desteği

6.000 mAh, 65 W hızlı şarj desteği Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC

5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC İşletim sistemi: Android 12, ROG UI ve Zen UI

ASUS ROG Phone 6 Pro özellikleri:

Ekran: 6,78 inç, FHD+ çözünürlük, AMOLED, 165 Hz tazeleme hızı

6,78 inç, FHD+ çözünürlük, AMOLED, 165 Hz tazeleme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730 GPU)

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730 GPU) RAM: 18 GB LPDDR5

18 GB LPDDR5 Depolama: 512 GB’a kadar, UFS 3.1

512 GB’a kadar, UFS 3.1 Arka kamera: 50 MP IMX 766 + 13 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

50 MP IMX 766 + 13 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön kamera: 12 MP IMX663

12 MP IMX663 Batarya: 6.000 mAh, 65 W hızlı şarj desteği

6.000 mAh, 65 W hızlı şarj desteği Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC

5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC İşletim sistemi: Android 12, ROG UI ve Zen UI

ASUS ROG Phone 6 fiyatı: