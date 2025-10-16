ASUS'un Xbox Ally ve Xbox Ally X El Konsolları Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatları

ASUS'un Xbox iş birliğinde geliştirdiği yeni ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X el konsolları resmen Türkiye'de satışa sunuldu. İşte fiyatları.

ASUS, geçtiğimiz aylarda Microsoft’un oyun bölümü Xbox ile iş birliğine giderek yepyeni bir el konsoluyla karşımıza çıkmıştı. Xbox detaylarıyla donatılan bu cihazlara ASUS ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X isimleri verilmişti.

Yeni el konsollarının Türkiye’de de satışa çıkacağı açıklanmıştı. Hatta birkaç hafta önce ön siparişe açıldıklarını görmüştük. Şimdi ise beklenen gün geldi. Yeni ASUS ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X el konsolları resmen Türkiye’de satışa çıktı. Peki bu cihazların fiyatları ne kadar?

ASUS ROG Xbox Ally fiyatları

Versiyon Fiyatı ASUS ROG Xbox Ally 37.999 TL ASUS ROG Xbox Ally X 58.999 TL

ASUS ROG Xbox Ally serisi el konsolları, ASUS E-Store, Hepsiburada ve MediaMarkt üzerinden resmen satışa çıkmış durumda. Hepsiburada’da peşin fiyatına 9 ay taksit imkânı sunulacağı da belirtilmiş.

Cihazlar, 7 inç 120 Hz'lik ekranlarla geliyor. ROG Xbox Ally modelinde 16 GB RAM, AMD Ryzen Z2 A işlemci, 512 GB depolama gibi özellikler var. Daha güçlü versiyon olan ROG Xbox Ally X'te ise 24 GB RAM, AMD Ryzen Z2 Extreme işlemci, 1 TB depolama gibi özellikler görüyoruz. Tüm detaylarına aşağıdaki içeriğimizden göz atabilirsiniz.