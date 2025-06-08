Uzun süredir Xbox ve ASUS'un üzerinde çalıştığı yeni el konsolları ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X resmî olarak tanıtıldı.

Daha önce “Project Kennan” olarak bilinen Xbox'ın el konsolu, artık resmi adıyla tanıtıldı. ROG Xbox Ally adındaki bu yeni el konsolu PC oyunlarını rahatça oynamanızı sağlayacak iki farklı versiyonla geliyor. Keza bugün gerçekleşen Xbox Games Showcase’de duyurulan tüm yeni oyunlar da bu cihazlarda çalışabilecek.

Uzun süredir söylentileri ortalıkta dolaşan Xbox'ın el konsolu nihayet resmîleşti. ASUS ve Microsoft, Xbox’ın gücünü Windows 11’in esnekliğiyle birleştirmek için el ele verdi. Bu çalışmaların ardından ortaya iki güçlü el konsolu çıktı.

Xbox'ın yeni el konsollarının tanıtım videosu

İlk model olan ROG Xbox Ally, AMD Ryzen Z2 A işlemciyle geliyor. 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile donatılmış bu cihaz, oyun kalitesiyle performans arasında güzel bir denge kuruyor. Hem güçlü hem de pil dostu diyebiliriz.

Daha gelişmiş versiyon olan ROG Xbox Ally X ise daha fazla performans isteyen oyunculara hitap ediyor. İçinde Ryzen AI Z2 Extreme işlemci, tam 24 GB RAM ve 1 TB SSD var. Yani günümüzün neredeyse tüm oyunlarını yüksek ayarlarda oynatabilecek kapasitede.

Her iki model de bu yılın sonuna doğru dünya genelinde satışa çıkacak. Kesin bir çıkış tarihi ve fiyat henüz açıklanmış değil, bu sebeple bir süre daha beklememiz gerekiyor.