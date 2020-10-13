Asus Zenfone 7 Pro, Ön Kamera Video Performansıyla Zirvede

Asus'un en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Zenfone 7 Pro, ön kamerasının video performansıyla DxOmark'ta zirveye oturdu. Bu arada cihazın ön kamerasının aynı zamanda arka kamerası olduğunu hatırlatalım.

Asus, akıllı telefon sektörünün önde gelen markaları arasında yer almasa da hem büyük bir teknoloji şirketi olması hem de amiral gemilerinde özgün tasarım dili kullanması nedeniyle yakından takip edilen bir şirket.

Asus’un en yeni amiral gemisi olan Zenfone 7 Pro, tıpkı selefi gibi öne dönerek selfie kamera olarak da kullanılabilen bir üçlü kamera kurulumuna ve harici bir ön kamera bulunmadığı için gerçek uçtan uca ekran tasarımına sahip.

Asus Zenfone 7 Pro'nun selfie kamerası puanları

Asus Zenfone 6, arka kamerayı selfie kamerası olarak da kullanabildiğinden tanıtıldığı dönemlerde DxOmark’ta ‘Selfie’ performansı kategorisinde zirveye oturmayı başarmıştı. Zenfone 7 Pro, Zenfone 6 gibi selfie performansıyla zirveye oturamasa da video kategorisinde 1. olmayı başardı.

DxOmark’ın açıklamasına göre Zenfone 7 Pro, ön kamera video kalitesiyle 96 puan almayı başardı ve Huawei P40 Pro ile Galaxy S20 Ultra’yı bir puan farkla geçerek ön kamerada en iyi video kalitesi sunan akıllı telefon oldu.

DxOmark'a göre en iyi ön kamera performansına sahip 10 telefon

DxoMark’ın akıllı telefon listelerine baktığımızda ana kamera ve ses kategorisinde Asus Zenfone 7 Pro’nun ilk 10’da yer almadığını görüyoruz. Selfie kategorisinde ise 101 puan ile 103 puan alan Huawei P40 Pro’nun hemen ardından 2. sırada yer alıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta, Zenfone 7 Pro’nun hem ön hem de arkada aynı kameraları kullandığı için değerlendirmenin çok zor oluşu. Ön kamera ile arka kamera performansında farklı kriterlere bakıldığından Zenfone 7 Pro, ön kamera performansıyla 101 puan alıp 2. sırada yer alırken, arka kamera performansıyla 115 puan aldığı halde listenin epey altlarında yer alıyor.