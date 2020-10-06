Galaxy Note20 Ultra 5G'nin DXOMARK Test Sonuçları Belli Oldu

Samsung'un son amiral gemisi Galaxy Note20 Ultra 5G, DXOMARK testlerine tabi tutuldu. 121 puan almayı başaran amiral gemisi, genel olarak test boyunca oldukça etkileyici bir performans sergilemeyi başardı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ağustos ayında Galaxy Note20 Ultra 5G modelinin duyurusunu gerçekleştirmişti. Amiral gemisi segmentinin tam olarak karşılığını veren cihaz 12 GB RAM'e, AMOLED ekrana ve 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip.

Bu haberimizin asıl odak noktası olan kamera tarafında ise 'kardeş' modellerine göre bazı farklılıkları bulunuyor. Örneğin Note20 Ultra 5G modelinde, Galaxy S20 Ultra'da bulunan Time-of-Flight (ToF) sensör yer almıyor ve Note20 Ultra modeline göre ise bazı farklılıkları bulunuyor.

Galaxy Note20 Ultra 5G DXOMARK test sonuçları

DXOMARK test sonuçlarında 121 puan almayı başaran Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, oldukça etkileyici bir performans sunuyor ve DXOMARK kamera sıralamasında Xiaomi Mi CC Pro Premium ve Huawei Mate 30 Pro ile üst sıralarda yer alıyor. Kardeş modeli Galaxy S20 Ultra ise 122 puan almayı başarmıştı.

Fotoğraf tarafında 130 puan almayı başaran Note20 Ultra 5G; renk, hızı otomatik odaklanma ve doğru pozlamada oldukça iyi bir performans sergilemeyi başardı. Samsung'un amiral gemisinin ana kamerası, DXOMARK değerlendirmesine göre birçok koşulda oldukça etkileyici pozlamalar sunmayı başardı.

Telefoto lens ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede, uzun menzilde oldukça etkileyici sonuçlar alındığı, iç ve dış çekimlerde detayların iyi yakalandığı ifade edildi. Tüm yakın çekimlerde rengin ve pozlamanın iyi olduğu belirtilirken orta menzil çekimlerde doku kaybı gibi bazı sorunların olduğu belirtildi. Bunlara ek olarak ultra geniş açılı kameranın ve portre modunun da oldukça iyi iş çıkardığı ifade edildi.

Cihazın video tarafında nasıl bir performans sergilediğine gelecek olursak video hedef pozlamanın oldukça iyi olduğu belirtildi. Video hedef pozlamada iPhone 11 Pro Max ile kafa kafaya olduğu ancak düşük dışıkta Apple cihazların biraz daha parlak olduğu ifade edildi. Ayrıca Note20 Ultra, düşük ışıkta S20 Ultra ve Mi 10 Ultra'ya göre daha karanlıktı.

Sonuç olarak ise Galaxy Note20 Ultra 5G'nin görüntü kalitesi, bazı eksikliklere rağmen testten geçer not almayı başardı. Cihazın kamera performansının daha detaylı değerlendirme raporuna buradan ulaşabilirsiniz.