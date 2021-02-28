Bilim Kurgulardan Çıkma Gibi Duran 10 Gerçek Araç

İnşaat araçlarını izlemek sadece bizde değil, dünyanın dört bir yanında pek çok insanın keyif aldığı bir aktivite. Bazı iş makineleri ise adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duruyor.

İş makinelerini çalışırken izlemek pek çok insanın keyif aldığı bir aktivite. Ülkemizde de bu makinelerin çalışmalarını adeta bir panayır haline getirip, inşaat alanının etrafında toplanıp makineleri izleyen çok sayıda kişi bulunuyor. Bizdeki kadar yoğun olmasa da başka ülkelerde de benzer manzaralar yaşanıyor.

Bazı iş makineleri, sahip oldukları muazzam büyüklükler ve çalışma şekillerinin karmaşıklığı ile mühendisliğin zirvesine çıkarken, pek çok kişinin de ağzını açık bırakıyor. "Bunu nasıl yapmışlar ya?" diye sorduran ve bilim kurgu eserlerinden çıkmışa benzeyen, çoğu devasa bazı iş makinelerinin çalışırkenki videoları da internette kendine yer buluyor.

Liebherr LR 13000 Crawler Vinç

Dünyanın en güçlü vinci olan bu araç, tam 3000 ton ağırlığına sahip. Tamamen açılmış hali ise 223 metreyi aşıyor. Araç o kadar büyük ki denge ağırlıkları bile 11 ton ağırlığında.

Cat 797F Haul Truck

Madencilik faaliyetlerinde kullanılan bu iri kıyım kamyon, şu anda dünyanın en büyük ikinci kamyonu olarak gösteriliyor. Tek seferde 400 ton yük taşıyabilen bu araç o kadar büyük ki bir yerden bir yere parçalarına ayrılarak taşınıyor. Aracın tek bir lastiği bile 5300 kilo geliyor.

Komatsu P&H 4800 XPC Elektrikli Kürek

Bu araca neden kürek diye isim verdiklerini tam olarak çözemesek de temelde yaptığı iş bir kürekle aynı. Tabi boyu 14 metre, genişliği 15 metre olan bu devasa araç tek seferde 65-70 metreküp toprağı taşıyabiliyor. Araç dakikada 100 tona yakın toprak atabilme kapasitesine sahip.

Liebherr 9800 Maden Ekskavatörü

Tek seferde 92 ton yük taşıyabilen Liebherr 9800, günümüzde en üretken kazı makinelerinden biri olarak kabul ediliyor. 810 ton ağırlığındaki aracın motor gücü, ortalama bir Formula 1 aracının 4 katına eşit.

Komatsu D575A Süper Dozer

Sadece paleti bile ortalama bir yetişkinin boyundan daha yüksek olan bu aracın boyu tam 11 metre. Genişliği 7 ve yüksekliği de 5 metre olan bu aracın yanında diğer dozerler kendisinin 1:16 ölçekli maketi gibi kalıyor.

Bagger 293

Bu araç dünyanın en büyük kara aracı olarak kabul ediliyor. Aracın ne kadar büyük olduğunu şöyle anlatayım, Power Rangers'ın megazordu gibi bu aracı 5 kişi kullanıyor. Araç diyebileceğimizin bile şüpheli olduğu bu şeyin yüksekliği 96, uzunluğu 225 metre ve ağırlığı tam 14 bin ton.

Komatsu 951

Küçük bir koruyu birkaç dakika içerisinde keresteye dönüştürebilen bu araç, Komatsu'nun ürettiği en büyük ve en yüksek güce sahip odun kesme aracı olarak gösteriliyor. Metrelerce uzunluktaki araçları birkaç dakikada doğrayabilen Komatsu 951 tam 22,8 ton ağırlığa sahip.

Krone Big X1180

Bu araç yalnızca mısırları biçip kamyon kasasına aktarmak için kullanılıyor olsa da gerçekten iri ve bıçak tasarımı da oldukça korkutucu bir araç. Yarın bir gün zombi istilası olursa bundan bir tane bulup kendinizi koruyabilirsiniz.

12HM46

Üstüne ateş efektleri eklesek cehennemde bir işkence aleti gibi gözükecek olan bu garip makinenin amacı kazmak. Zaman zaman bir yerleri yıkmak için de kullanılan aracın metalden dişleri önündeki toprağı, taşı, duvarı, ne varsa durmaksızın parçalıyor ve kendisine yol açıyor.

Bertha

World of Warcraft oynayanlar, Sargeras'ın oyunun üstünde geçtiği gezegen olan Azeroth'u bıçakladığını bilirler. Hatta oyun içinde bu dev bıçağı görmek ve üstünde uçabilmek de mümkündü. Bertha işte o bıçağın bir tık küçüğü desek çok da abartı olmaz. Dağa taşa saplanması için yönlendirilen Bertha sayesinde kolayca tüneller ve kanallar açılabiliyor. Ateş Ulusu bundan bir tane bulsaydı Ba Sing Se düşerdi.