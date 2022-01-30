4 Yıldır Atanamayan Genç Öğretmen Yaşamına Son Verdi

Ne yazık ki bir genç öğretmen adayı daha, yıllardır atanamadığı gerekçesiyle bunalıma girerek yaşamına son verdi. Murat Kaya isimli öğretmenin 4 yıldır atanamadığı ve maddi sıkıntı çektiği öğrenildi.

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Eğitimlerine yıllarını vermelerine rağmen sırf atanamadıkları için mesleklerini yapamayan öğretmenlerimiz ülkece hepimizin kanayan yaralarından biri. Kısa bir süre öncesinde birçok öğretmen adayı, KPSS’de yüksek puan almış, hatta bazıları dereceye girmiş olmalarına rağmen mülakatlarda elenmiş; yaşadıkları haksızlık karşısında haklarını arayan öğretmenler çareyi seslerini sosyal medyada duyurmakta bulmuştu.

Yıllardır ataması yapılmayan öğretmen adaylarından birinden ise bugün üzücü bir haber geldi. Şanlıurfa’da ataması yapılmayan Murat Kaya isimli 28 yaşındaki genç öğretme adayı, ailesine bir not bıraktıktan sonra yaşamına son verdi.

4 yıldır ataması yapılmıyordu

4 yıldır ataması yapılmayan Murat öğretmenin yazdığı intihar notunda “Hayata veda ediyorum. Üniversitemi, askerliğimi... Özel sektörde çalıştım ve okudum. Abimi ve annemi çok seviyorum. Babamı özledim” ifadelerine yer verdiği kaydedildi.

Kaya'nın kuzeni Necip Işık ise, genç öğretmenin uzun süredir atanamaması sebebiyle maddi sorunlar yaşamakta olduğunu ve içine kapandığını belirtti. Işık, "Okulunu bitirince büyük bir umutla atanmayı bekliyordu. Atanamayınca maddi sorunları da devam etti. Hiç kimse böyle bir şey yapacağını beklemiyordu.” şeklinde konuştu.

Sizlerin de bileceği üzere Murat öğretmen maalesef ki atanamadığı ve mesleğini yapamadığı için hayatına son veren tek öğretmen adayı değil. Daha önce defalarca benzer haberleri okumuş olsak da bu işe herhangi bir sorun bulunmaması ve bir türlü çözülememiş olması, bir şeylerin yapılması için daha kaç canın yitip gitmesi gerektiği konusunda eminiz ki siz de bizim kadar meraktasınız.

Genç öğretmenin hayatına son vermesi sosyal medyada gündem oldu

Genç öğretmenin ölümü ülkeyi yasa boğdu. 28 yaşındaki genç bir yaşamın mesleğini yapamadığı sebebiyle hayatına son verecek noktaya gelmiş olmasına sosyal medyada tepki yağdı.