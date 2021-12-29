KPSS'de aldıkları yüksek puanlara hatta derecelere rağmen mülakatlarda elenen öğretmen adayları, tepkilerini Twitter'a taşıdı. #MülakataHayır, Twitter'da gündem oldu.

Sosyal medyada bugünün önemli gündem maddelerinden biri, uğradıkları haksızlık karşısında seslerini çıkarmaya çalışan öğretmen adaylarının paylaşımları oldu. Girdikleri KPSS sınavından aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakat ile elenen öğretmenler, tepkilerini sosyal medyaya taşıdı.

Öğretmenlerin atama sürecinde tepki toplayan bir adım olan mülakatlar sebebiyle pek çok öğretmen emeklerinin karşılığını alamayarak 'Tercih yapmaya hak kazanamadınız' sonucu ile karşılaştı. Öyle ki mülakatlarda bu sonucu alan öğretmenlerin arasında sınavda derece yapanlar, hatta birinci olanlar bile vardı.

Yıllarca süren eğitim, formasyon, KPSS stresi ve sonuç bu:

Ülkemizde öğretmen atama sistemi ile ilgili sorunlar uzun zamandır sürekli olarak sosyal medyanın gündemine taşınıyor. On binlerce öğretmen, yıllarca emek vererek hazırlandıkları 'öğretmenlik' mesleğini 'atanamadıkları' için icra edemiyor.

Yaşanan son gelişme ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise bu konuda emek veren on binlerce öğretmen adayının yaşadıklarını gözler önüne seriyor. Farklı tartışmaların odağında, konu ne olursa olsun olan bir insanın emeklerine ve gelecek planlarına oluyor.

#MülakataHayır dediler:

Öğretmen adayları, duruma tepkilerini göstermek için #mülakatahayır hashtaginde sonuçlarını paylaştılar. Yapılan paylaşımları sizler için derledik.