Atari, Retro Tasarımı Yeniden Yorumladığı Oyun Konsolunu Duyurdu: Karşınızda Intellivision Sprint!

Atari, retro ile moderni birleştiren yeni konsolu Intellivision Sprint'i duyurdu. Atari 2600'ün en büyük rakiplerinden Mattel Intellivision'dan esinlenilen konsol, retro oyun tutkunlarını mest edecek özelliklerle donatıldı. Peki Intellivision Sprint'in fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Video oyun dünyasının bugünlere gelmesinde çok önemli pay sahibi olan Atari'den retro oyun konsollarını seven tüketicileri mest edecek bir hamle geldi. Şirket, 1980'li yıllarda çok popüler olan Atari 2600'ün en büyük rakiplerinden olan Mattel Intellivision'dan esinlendiği yeni bir konsol tanıttı. "Intellivision Sprint" olarak isimlendirilen konsol, o dönemlerin konsol estetiğine modern bir dokunuş yapan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Intellivision Sprint, gold ve siyah renkli tasarımı ve ahşap detaylarıyla orijinal Mattel Intellivision'a benzerlik gösteriyor. Ancak bu konsol, orijinal versiyona kıyasla daha az kabloyla geliyor. Bu bağlamda; HDMI kablo ile TV'ye bağlanan konsol, kablosuz kumandalara ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar, bu kumandaları konsolun üzerinde yer alan bölmeye takarak şarj edebilecekler.

Karşınızda Atari Intellivision Sprint

Atari tarafından yapılan açıklamaya göre Intellivision Sprint, 45 civarı oyunla gelecek. Oyuncular, bu oyunları oynamak için kablosuz kumandanın üzerinde yer alan kart bölümünü kullanacaklar. Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice ve Boulder Dash, B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle, Utopia gibi popüler oyunlara ek olarak orijinal Mattel Intellivision'ın popülerleşmesinde önemli rol oynayan Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis ve Super Pro Football gibi popüler spor oyunları da bu konsolda oynanabilecek.

Atari Intellivision Sprint, an itibarıyla ön sipariş aşamasına geçmiş durumda. 149,99 dolar karşılığında satın alınabilen konsol, 5 Aralık itibarıyla sevkiyat sürecine geçmiş olacak. Ancak Atari'nin resmî internet sitesinde Intellivision Sprint'in Türkiye'ye sevk edilemeyeceği belirtiliyor. Yine de bu konsola sahip olmak isterseniz, yurt dışında bulunan bir yakınınızdan yardım almanız gerekecek.

Atari Intellivision Sprint için yayımlanan tanıtım videosu:

Oyunlar

