Dev Pokémon Sızıntıları: Yeni Oyunlar, İptal Edilen Fikirler ve Daha Fazlası Ortaya Çıktı

Game Freak'in büyük bir veri sızıntısına uğradığı iddialarının ardından hâlihazırda geliştirilmekte olan birçok Pokémon oyununa dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Pokémon Legends: Z-A oyununun çıkışına günler kala ciddi bilgiler sızdırıldı ve bunlar, Game Freak’in yalnızca bu oyunla sınırlı olmayan çok daha büyük bir veri sızıntısına uğradığını gösteriyor. İnternette dolaşan belgeler, serinin gelecek nesil oyun planlarını, iptal edilen konseptleri ve hatta onuncu nesil Pokémon oyunlarına dair erken taslakları içeriyor. Sızıntıların doğruluğu tartışma konusu olsa da geçmişte “Teraleak” adıyla bilinen büyük bilgi ihlalinin ardından gelen bu gelişme, nispeten sızıntıları doğrular nitelikte.

2024’te yaşanan veri ihlaliyle bağlantılı olabileceği düşünülen yeni sızıntılar, konsept çizimleri, geliştirme belgeleri ve erken oyun görüntülerini kapsıyor. Nintendo henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, bazı sosyal medya hesaplarının geçmişte doğru Pokémon sızıntılarını paylaşmış olması, bu yeni bilgilere olan inancı artırıyor.

Yeni Pokémon oyunları da sızmış olabilir

Sızan belgeler, 2026’da çıkması planlanan iki yeni oyun Pokémon Wind ve Pokémon Waves hakkında çarpıcı detaylar içeriyor. Bu oyunların Endonezya ve Güneydoğu Asya’dan esinlenmiş, prosedürel olarak oluşturulan adalarda geçeceği iddia ediliyor. Üstelik bu kez macera küçük bir kasabada değil, dev bir şehirde başlayacak. Oyunun hayatta kalma unsurlarına ve hava olaylarına odaklanacağı belirtiliyor.

Elbette tüm bu detaylar %100 doğru olsa bile bu oyunların hayata geçirileceğinin net kanıtı değil. Oyun geliştirme sürecinin uzun ve değişken doğası nedeniyle, şu anda görülen birçok fikir rafa kaldırılabilir. Yine de sızıntıların detay seviyesi ve içerdiği materyaller, Game Freak’in gerçekten de Pokémon serisini kökten yenilemeyi planladığına dair güçlü sinyaller veriyor.