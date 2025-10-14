Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Dev Pokémon Sızıntıları: Yeni Oyunlar, İptal Edilen Fikirler ve Daha Fazlası Ortaya Çıktı

Game Freak'in büyük bir veri sızıntısına uğradığı iddialarının ardından hâlihazırda geliştirilmekte olan birçok Pokémon oyununa dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Dev Pokémon Sızıntıları: Yeni Oyunlar, İptal Edilen Fikirler ve Daha Fazlası Ortaya Çıktı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Pokémon Legends: Z-A oyununun çıkışına günler kala ciddi bilgiler sızdırıldı ve bunlar, Game Freak’in yalnızca bu oyunla sınırlı olmayan çok daha büyük bir veri sızıntısına uğradığını gösteriyor. İnternette dolaşan belgeler, serinin gelecek nesil oyun planlarını, iptal edilen konseptleri ve hatta onuncu nesil Pokémon oyunlarına dair erken taslakları içeriyor. Sızıntıların doğruluğu tartışma konusu olsa da geçmişte “Teraleak” adıyla bilinen büyük bilgi ihlalinin ardından gelen bu gelişme, nispeten sızıntıları doğrular nitelikte.

2024’te yaşanan veri ihlaliyle bağlantılı olabileceği düşünülen yeni sızıntılar, konsept çizimleri, geliştirme belgeleri ve erken oyun görüntülerini kapsıyor. Nintendo henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, bazı sosyal medya hesaplarının geçmişte doğru Pokémon sızıntılarını paylaşmış olması, bu yeni bilgilere olan inancı artırıyor.

Yeni Pokémon oyunları da sızmış olabilir

Sızan belgeler, 2026’da çıkması planlanan iki yeni oyun Pokémon Wind ve Pokémon Waves hakkında çarpıcı detaylar içeriyor. Bu oyunların Endonezya ve Güneydoğu Asya’dan esinlenmiş, prosedürel olarak oluşturulan adalarda geçeceği iddia ediliyor. Üstelik bu kez macera küçük bir kasabada değil, dev bir şehirde başlayacak. Oyunun hayatta kalma unsurlarına ve hava olaylarına odaklanacağı belirtiliyor.

Elbette tüm bu detaylar %100 doğru olsa bile bu oyunların hayata geçirileceğinin net kanıtı değil. Oyun geliştirme sürecinin uzun ve değişken doğası nedeniyle, şu anda görülen birçok fikir rafa kaldırılabilir. Yine de sızıntıların detay seviyesi ve içerdiği materyaller, Game Freak’in gerçekten de Pokémon serisini kökten yenilemeyi planladığına dair güçlü sinyaller veriyor.

Ekim 2025: Steam Next Fest Başladı: İşte Mutlaka Denemeniz Gereken Oyunlar! Ekim 2025: Steam Next Fest Başladı: İşte Mutlaka Denemeniz Gereken Oyunlar!
Avatar Evreni Dövüş Arenasına Taşınıyor: Avatar Legends: The Fighting Game Duyuruldu! [Video] Avatar Evreni Dövüş Arenasına Taşınıyor: Avatar Legends: The Fighting Game Duyuruldu! [Video]
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim