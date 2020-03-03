Atari, Missile Command Oyununu Mobil Platformlara Uyarlıyor

Yıllar önce konsol piyasasından çekilen Atari, elinde bulundurduğu oyunların haklarını gelire çevirme çabasını sürdürüyor. Şirketin bu yolda attığı son adım ise Missile Command’in iOS ve Android'e uyarlanması oldu.

Bir dönemin en popüler oyun konsollarından bir tanesi olan Atari, elindeki fikri mülkiyet haklarını paraya dönüştürme girişimlerine devam ediyor. Şirket, Missile Command’i geçtiğimiz günlerde yeniden yayınlamış ve oyunun filme uyarlanması konusunda planlamalara başlamıştı.

ABD merkezli şirket, şimdi de oyunu mobil platformlara getirmeye hazırlanıyor. Missile Command: Recharged, daha modernize edilmiş bir sürüm olarak Android ve iOS platformları için geliştiriliyor. Oyundaki en büyük değişiklik dokunmatik sistemi olacak gibi dursa da liderlik sıralaması, başarılar ve güçlendirmeler de oyunda görmemizin muhtemel olduğu değişiklikler arasında yer alıyor. Oyunun artırılmış gerçeklik modu dahi olabilir.

Missile Command:

Oyun, bahar aylarında oynaması ücretsiz bir şekilde piyasaya sürülecek. Ayrıca oyunun reklamsız versiyonunu ücret ödeyerek satın alabileceksiniz. 1980 yılında piyasaya sürülen oyun, bu sene 40 yaşına basmış olacak.

Oyunun mobil platformlara çıkması, 40 yaş için yeterli bir kutlama sayılmasa da aradan geçen neredeyse yarım yüzyılın ardından oyunculuğun kat ettiği mesafeyi daha net bir şekilde gözler önüne serebilecek. Çıktığı yıllarda büyük bir kabine ihtiyaç duyan oyun, bu sefer cebimize sığacak kadar küçülen akıllı telefonlarımızda oynanabilecek.

Peki siz çocukluğunuzda oynadığınız hangi oyunun yeniden mobil platformlara, bilgisayara ve yeni nesil oyun konsollarına uyarlanmasını isterdiniz? Sizce bu tür oyunlar nostalji hisleriyle hafızalarımızda çok daha güzel bir yer mi tutuyordu? Fikirlerinizi ve uyarlanmasını istediğiniz oyunları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.