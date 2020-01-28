Atari, Oyun Konsolu Temalı Otellerle Geri Dönüyor

1 dk okuma süresi
10
4
1
1
0
ABD merkezli video oyun şirketi Atari, nostaljik oyun konsolunun ardından bir türlü istediği başarıyı elde edemedi. Şirket piyasaya sürdüğü bazı ilginç ürünlerin ardından Atari temalı oteller zinciri inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Bir döneme damgasını vurmuş Atari oyun konsolunun üreticisi Atari, efsane oyun konsolunun ardından bir daha aynı başarıyı yakalayamadı. Şirket, Atari’nin ardından kripto para, dahili hoparlöre sahip şapka gibi ilginç ürünler üretmiş olmasına rağmen bir türlü istediği noktaya geri dönemedi. 

Atari, ilginç ürünlerinin ardından bu hafta yaptığı açıklama ile yeni bir sektöre adım attıklarını açıkladı. Şirket, Atari oyun konsolu temalı oteller zinciri inşa etmeyi planladıklarını duyurdu.

atari temalı otel
İLGİLİ HABER

Yolculukta Ayakları Torpidonun Üzerine Koymanın Korkunç Sonuçlarını Gösteren Görüntü

Atari’nin internet sitesinden yapılan açıklama, proje ile ilgili bütün detayları vermiyor. Atari tarafından yapılan açıklamada konsept, “ikonik markayı benzersiz bir video oyunu temalı varış noktasıyla birleştiren eşsiz bir konaklama deneyimi” olarak tanımlanıyor. Şirket, otellerin sanal ve artırılmış gerçekliğin en yeni teknolojisini sunacağını ve bazı otellerin espor turnuvalarına ev sahipliği yapacağını açıkladı. 

Atari tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki ilkbahar aylarında Arizona eyaletinin Phoenix kentinde ilk otel inşaatına başlanacağı belirtildi. Phoenix'in ardından Austin, Illinois, Denver, Nevada, San Francisco ve San Jose şehirlerinde Atari temalı oteller inşa edilecek. Şirket tarafından açıklamada verilen detaylar bu kadar. Atari, oteller hakkında gelişmeleri internet sitesinden açıklamaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : https://www.slashgear.com/atari-is-building-video-game-themed-hotels-because-why-not-27607783/
10
4
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
10
4
1
1
0
En Güncel Haberler