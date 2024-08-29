ATATÜRK 1881-1919 filminin Prime Video üzerinden yayımlanacağı açıklanırken filmin yayın tarihi de belli oldu.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan dizi projesi daha önce Disney+ tarafından iptal edilmiş, ardından da yapım ekibi diziyi iki film hâlinde yayımlama kararı almıştı. Bu yapım için de Netflix ve Prime Video gibi rakip platformlar teklifler sunmuştu. Yapımın resmî X hesabından yapılan paylaşımla hem yayın platformu hem de yayın tarihi belli oldu.

9 Eylül'de Prime Video'da olacak

Son yıllarda yerli yapımlara gösterdiği ilgiyi arttıran Prime Video, bu kütüphaneye ATATÜRK 1881-1919 filmini de ekleyecek. Ermeni lobisinin baskıları üzerine "bütçe kısıtını" gerekçe göstererek, o dönemki hâliyle dizi olarak tasarlanan yapımı yayımlamamıştı. Disney+ bu karardan dolayı büyük tepki çekmiş hatta Meclis'te savunma vermeye çağırılmıştı. Disney+ o dönemde boykot edilmişti.

Serinin ilk filmi olan ATATÜRK 1881-1919, 9 Eylül'de Prime Video üzerinden yayımlanacak. İkinci film ise 29 Ekim'de vizyona girecek.