"Atatürk 1881–1919" filminin ikinci bölümü için ilk fragman yayımlandı. İkinci filmin vizyon tarihi de fragmanla kesinleşti.

Birkaç ay öncesine kadar Türkiye gündeminden düşmeyen Atatürk filmi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli, filmin ikinci kısmı için ilk fragmanı paylaştı. Fragman, Atatürk The Movie YouTube kanalından da servis edildi.

En başında Disney+'ta yayımlanacağı ve tüm dünyaya gösterileceği söylenen proje, sonradan farklı bir şekle büründürüldü. Bu bağlamda; projenin ilk kısmı zaten yayımlandı. Vatandaşlar, kasım ayında vizyona giren filmi izleme imkânı yakaladılar. İynemli'nin paylaşımı, ikinci bölümde neler gösterileceğini ortaya koyuyor.

İşte Atatürk'ün ikinci bölümü için paylaşılan fragman:

Paylaşılan fragman, filmin ikinci bölümünde Çanakkale Savaşı ile sonrasında yaşananların anlatılacağını gözler önüne seriyor.

"Atatürk 1881–1919" olarak anılan projenin ikinci bölümü, 5 Ocak 2024 tarihinde vizyona girecek.