Antik Yunan filozofu Platon’un milattan önce 360’lı yıllara dayanan Timeos ve Critias isimli diyaloglarında Atlantis isimli bir adadan bahsedilir. Derler ki bu ada milattan önce 10 binli yıllarda vardı ve bir gece ansızın sulara gömüldü. Aslında kayıp şehir Atlantis Platon tarafından bile alegorik bir anlatıyı güçlendirmek amacıyla kullanılmıştır yani coğrafi bir aktarım söz konusu değil.
İyi de gel anlat kayıp şehir Atlantis yok diye. O günden sonra sayısız filozof, yazar ve şair Atlantis hakkında sayısız eser verdiler. O eserler günümüze kadar geldi ve yedinci sanat sinemada da kendilerine yer buldu. Elbette kayıp şehir Atlantis temalı pek çok dizi ve film var ancak biz bu yazımızda yalnızca Atlantis’in ana olayın mekanı olduğu ve derinlemesine işlendiği bazı filmlere yer verdik. Hadi gelin yakından bakalım.
Kayıp şehir Atlantis efsanesine doyacağınız filmlerden bazıları:
- Atlantis: The Lost Empire
- Atlantis: Milo's Return
- Warlords of Atlantis
- Journey 2: The Mysterious Island
- Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili)
- Ice Age: Continental Drift (Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor)
- Cocoon
- Aquaman
- Journey To The Center Of The Earth
- 20,000 Leagues Under the Sea (Denizler Altında 20.000 Fersah)
Kayıp şehir en sonunda bulundu: Atlantis The Lost Empire
- Yıl: 2001
- Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Gary Trousdale,Kirk Wise
- Seslendirenler: Michael J. Fox, Jim Varney, Corey Burton
- IMDb: 6.9
21. yüzyılın ilk Disney animasyonlarından bir tanesi olan Atlantis: The Lost Empire, ülkemizde Atlantis: Kayıp İmparatorluk adıyla vizyona girdi. Ünlü bir maceracının torunu olan Milo, dedesinin anlattığı hikayelerden çok etkilenmiş ve kariyerini kayıp şehir Atlantis’i bulmaya adamıştır. Dedesinin de yardımıyla Milo bir gün yola çıkar ve gerçekten de efsane kayıp şehir Atlantis’i bulur ama başına gelenler bununla sınırlı kalmaz.
Macera son hız devam ediyor: Atlantis Milo's Return
- Yıl: 2003
- Tür: Animasyon, Macera, Aksiyon
- Yönetmen: Victor Cook, Toby Shelton, Tad Stones
- Seslendirenler: James Arnold, Cree Summer, John Mahoney
- IMDb: 5.0
Ülkemizde Atlantis: Milo’nun Dönüşü adıyla vizyona giren Atlantis: Milo's Return, Atlantis: The Lost Empire filminin devamı niteliğindedir. Bu filmde Milo’nun arkadaşları yeniden toplanır ve bu sefer Atlantis’i tamamen yok edecek bir canavarın peşine düşerler. Kayıp kıtadan ayrılan karakterlerimiz gerçek dünyada garip maceralara atılırlar ve Atlantis ile bağlantılı sayısız olayı keşfederler.
Keşfedilen gizemli canavarlar: Warlords of Atlantis
- Yıl: 1978
- Tür: Macera, Fantastik, Bilim Kurgu
- Yönetmen: Kevin Connor
- Oyuncular: Doug McClure, Peter Gilmore, Shane Rimmer
- IMDb: 5.5
Viktorya döneminde yaşayan bir grup kaşif gözü karartır ve kayıp şehir Atlantis efsanesinin peşine düşer. Ekibimiz gerçekten de bu efsane şehri bulur. Ancak karşılaştıkları şeyler, hiç de hayal ettikleri gibi değildir. Karşılarına hikaye boyunca sayısız yaratık çıkar. Bu gezi artık bir keşif gezisinden ziyade hayatta kalma mücadelesine dönüşür.
Gözümü bir açtım Atlantis’teyim: Journey 2 The Mysterious Island
- Yıl: 2012
- Tür: Aksiyon, Macera, Komedi
- Yönetmen: Brad Peyton
- Oyuncular: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine
- IMDb: 5.7
Jules Verne’nin Esrarlı Ada isimli romanından uyarlanan Journey to the Center of the Earth, Dünyanın Merkezine Yolculuk’un devam filmi olan Journey 2: The Mysterious Island ya da ülkemizdeki adıyla Gizemli Adaya Yolculuk; ekibimizin bir yolculuk sırasında kendilerini gizemli bir adada bulmaları ile başlıyor. Evet, ekibimizin uyandığı ada aslında bir hortum sonrası sular üstüne çıkan kayıp şehir Atlantis’tir.
Atlantis sahillerinde güneşlenen canavarlar: Hotel Transylvania 3 Summer Vacation
- Yıl: 2018
- Tür: Animasyon, Macera, Komedi
- Yönetmen: Genndy Tartakovsky
- Seslendirenler: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez
- IMDb: 6.3
Son yılların en sevilen animasyon serilerinden bir tanesi olan Hotel Transylvania’nın üçüncü filmi olan Hotel Transylvania 3: Summer Vacation’da karakterlerimiz bir yaz tatiline çıkıyorlar. Bir gemi yolculuğu ile başlayan hikayedeki sevimli karakterlerimiz en sonunda kendilerini kayıp şehir Atlantis’te bulurlar. Elbette bu gizemli adadaki tatil pek de planladıkları kadar huzurlu geçmeyecektir.
Atlantis tek bir sincap yüzünden batmış: Ice Age Continental Drift
- Yıl: 2012
- Tür: Animasyon, Macera, Komedi
- Yönetmen: Steve Martino, Michael Thurmeier
- Seslendirenler: Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo
- IMDb: 6.5
Animasyon tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı animasyon serilen bir tanesi olan Ice Age yani Buz Devri’nin dördüncü filmi olan Ice Age: Continental Drift, ülkemizde Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor adıyla vizyona girdi. Aslında filmde Atlantis ana tema değil ama her şeyin başlangıcı. Hikaye, çılgın sincabımızın Scratlantis adı verilen bir meşe palamudu diyarındaki macerası ile başlar ve öğreniriz ki koca kıta onun yüzünden batmıştır.
Komşunun havuzunda en fazla ne olabilir: Cocoon
- Yıl: 1985
- Tür: Komedi, Dram, Bilim Kurgu
- Yönetmen: Ron Howard
- Oyuncular: Don Ameche, Wilford Brimley, Hume Cronyn
- IMDb: 6.7
Döneminin efsane bilim kurgu filmlerinden bir tanesi olarak kabul edilen ve iki Oscar ödülüne layık görülmüş Cocoon filminde bir grup yaşlı adamın hikayesini izleyerek başlıyoruz. Karakterlerimiz yan komşunun havuzuna girdikleri sırada gençleşerek aslında buranın bir tür uzaylı merkezi olduğunu öğrenirler. Daha da ilginç olan bu uzaylı merkezli aslında kayıp şehir Atlantis’in ta kendisidir.
Atlantis tahtının varisi: Aquaman
- Yıl: 2018
- Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
- Yönetmen: James Wan
- Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe
- IMDb: 6.8
DC Comics evreninin en sevilen karakterlerinden olan Aquaman’in ilk solo filmi Aquaman, zaten başlı başına Atlantis efsanesi üzerine kurulu bir hikayeye sahip. Aquaman, efsanevi Atlantis krallığının varisidir. Ancak işi çok kolay değildir çünkü üvey kardeşi de aynı tahtın peşindedir. Aquaman tacı tahtı bırakıp insanca mı yaşamalıdır yoksa ne olursa olsun hakkını almak mı zorundadır? Macera başlasın.
Dev kertenkelenin koruduğu şehir: Journey To The Center Of The Earth
- Yıl: 1959
- Tür: Macera, Aile, Fantastik
- Yönetmen: Henry Levin
- Oyuncular: James Mason, Pat Boone, Arlene Dahl
- IMDb: 7.0
2008 yapımı bir de yeniden çevrimi olan Journey To The Center Of The Earth filminin 1959 yapımı orijinal filmi, Jules Verne’nin aynı isimli romanından sinemaya uyarlanmıştır. Filmde, orijinal efsaneden farklı olarak kayıp şehir Atlantis tam da dünyanın merkezindedir. Kayıp şehri bulmak için yola çıkan ekibimiz dev kertenkele saldırısı başta olmak üzere kendilerini sayısız maceranın içinde bulurlar.
Atlantis konulu en eski filmlerden: 20,000 Leagues Under the Sea
- Yıl: 1954
- Tür: Macera, Dram, Aile
- Yönetmen: Richard Fleischer
- Oyuncular: Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas
- IMDb: 7.2
Jules Verne’nin aynı isimli romanı Denizler Altında 20.000 Fersah’tan sinemaya uyarlanan 20,000 Leagues Under the Sea, benzer pek çok filmin atası olarak kabul edilir. Ana karakterimiz Kaptan Nemo, ekibi ile birlikte Nautilus adlı bir canavarın peşine düşer. Onunla birlikte daha pek çok canavarla daha karşılaşan ekibimizin yolu eninde sonunda kayıp şehir Atlantis’e düşer.
Binlerce yıllık efsane kayıp şehir Atlantis konulu en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Atlantis temalı filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.