Asla bulunmayan ve muhtemelen asla da bulunamayacak bir kayıp şehir efsanesi olan Atlantis, Platon’un binlerce yıl önce anlattığı ve bugün bile anlatılmaya devam eden bir hikaye. Sinemada da kendine sık sık yer bulan kayıp şehir Atlantis konulu filmlerden bazılarını sizin için listeledik.

Antik Yunan filozofu Platon’un milattan önce 360’lı yıllara dayanan Timeos ve Critias isimli diyaloglarında Atlantis isimli bir adadan bahsedilir. Derler ki bu ada milattan önce 10 binli yıllarda vardı ve bir gece ansızın sulara gömüldü. Aslında kayıp şehir Atlantis Platon tarafından bile alegorik bir anlatıyı güçlendirmek amacıyla kullanılmıştır yani coğrafi bir aktarım söz konusu değil.

İyi de gel anlat kayıp şehir Atlantis yok diye. O günden sonra sayısız filozof, yazar ve şair Atlantis hakkında sayısız eser verdiler. O eserler günümüze kadar geldi ve yedinci sanat sinemada da kendilerine yer buldu. Elbette kayıp şehir Atlantis temalı pek çok dizi ve film var ancak biz bu yazımızda yalnızca Atlantis’in ana olayın mekanı olduğu ve derinlemesine işlendiği bazı filmlere yer verdik. Hadi gelin yakından bakalım.

Kayıp şehir Atlantis efsanesine doyacağınız filmlerden bazıları:

Atlantis: The Lost Empire

Atlantis: Milo's Return

Warlords of Atlantis

Journey 2: The Mysterious Island

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili)

Ice Age: Continental Drift (Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor)

Cocoon

Aquaman

Journey To The Center Of The Earth

20,000 Leagues Under the Sea (Denizler Altında 20.000 Fersah)

Kayıp şehir en sonunda bulundu: Atlantis The Lost Empire

Yıl: 2001

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yönetmen: Gary Trousdale,Kirk Wise

Seslendirenler: Michael J. Fox, Jim Varney, Corey Burton

IMDb: 6.9

21. yüzyılın ilk Disney animasyonlarından bir tanesi olan Atlantis: The Lost Empire, ülkemizde Atlantis: Kayıp İmparatorluk adıyla vizyona girdi. Ünlü bir maceracının torunu olan Milo, dedesinin anlattığı hikayelerden çok etkilenmiş ve kariyerini kayıp şehir Atlantis’i bulmaya adamıştır. Dedesinin de yardımıyla Milo bir gün yola çıkar ve gerçekten de efsane kayıp şehir Atlantis’i bulur ama başına gelenler bununla sınırlı kalmaz.

Macera son hız devam ediyor: Atlantis Milo's Return

Yıl: 2003

Tür: Animasyon, Macera, Aksiyon

Yönetmen: Victor Cook, Toby Shelton, Tad Stones

Seslendirenler: James Arnold, Cree Summer, John Mahoney

IMDb: 5.0

Ülkemizde Atlantis: Milo’nun Dönüşü adıyla vizyona giren Atlantis: Milo's Return, Atlantis: The Lost Empire filminin devamı niteliğindedir. Bu filmde Milo’nun arkadaşları yeniden toplanır ve bu sefer Atlantis’i tamamen yok edecek bir canavarın peşine düşerler. Kayıp kıtadan ayrılan karakterlerimiz gerçek dünyada garip maceralara atılırlar ve Atlantis ile bağlantılı sayısız olayı keşfederler.

Keşfedilen gizemli canavarlar: Warlords of Atlantis

Yıl: 1978

Tür: Macera, Fantastik, Bilim Kurgu

Yönetmen: Kevin Connor

Oyuncular: Doug McClure, Peter Gilmore, Shane Rimmer

IMDb: 5.5

Viktorya döneminde yaşayan bir grup kaşif gözü karartır ve kayıp şehir Atlantis efsanesinin peşine düşer. Ekibimiz gerçekten de bu efsane şehri bulur. Ancak karşılaştıkları şeyler, hiç de hayal ettikleri gibi değildir. Karşılarına hikaye boyunca sayısız yaratık çıkar. Bu gezi artık bir keşif gezisinden ziyade hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Gözümü bir açtım Atlantis’teyim: Journey 2 The Mysterious Island

Yıl: 2012

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Brad Peyton

Oyuncular: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine

IMDb: 5.7

Jules Verne’nin Esrarlı Ada isimli romanından uyarlanan Journey to the Center of the Earth, Dünyanın Merkezine Yolculuk’un devam filmi olan Journey 2: The Mysterious Island ya da ülkemizdeki adıyla Gizemli Adaya Yolculuk; ekibimizin bir yolculuk sırasında kendilerini gizemli bir adada bulmaları ile başlıyor. Evet, ekibimizin uyandığı ada aslında bir hortum sonrası sular üstüne çıkan kayıp şehir Atlantis’tir.

Atlantis sahillerinde güneşlenen canavarlar: Hotel Transylvania 3 Summer Vacation

Yıl: 2018

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Genndy Tartakovsky

Seslendirenler: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez

IMDb: 6.3

Son yılların en sevilen animasyon serilerinden bir tanesi olan Hotel Transylvania’nın üçüncü filmi olan Hotel Transylvania 3: Summer Vacation’da karakterlerimiz bir yaz tatiline çıkıyorlar. Bir gemi yolculuğu ile başlayan hikayedeki sevimli karakterlerimiz en sonunda kendilerini kayıp şehir Atlantis’te bulurlar. Elbette bu gizemli adadaki tatil pek de planladıkları kadar huzurlu geçmeyecektir.

Atlantis tek bir sincap yüzünden batmış: Ice Age Continental Drift

Yıl: 2012

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Steve Martino, Michael Thurmeier

Seslendirenler: Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo

IMDb: 6.5

Animasyon tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı animasyon serilen bir tanesi olan Ice Age yani Buz Devri’nin dördüncü filmi olan Ice Age: Continental Drift, ülkemizde Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor adıyla vizyona girdi. Aslında filmde Atlantis ana tema değil ama her şeyin başlangıcı. Hikaye, çılgın sincabımızın Scratlantis adı verilen bir meşe palamudu diyarındaki macerası ile başlar ve öğreniriz ki koca kıta onun yüzünden batmıştır.

Komşunun havuzunda en fazla ne olabilir: Cocoon

Yıl: 1985

Tür: Komedi, Dram, Bilim Kurgu

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Don Ameche, Wilford Brimley, Hume Cronyn

IMDb: 6.7

Döneminin efsane bilim kurgu filmlerinden bir tanesi olarak kabul edilen ve iki Oscar ödülüne layık görülmüş Cocoon filminde bir grup yaşlı adamın hikayesini izleyerek başlıyoruz. Karakterlerimiz yan komşunun havuzuna girdikleri sırada gençleşerek aslında buranın bir tür uzaylı merkezi olduğunu öğrenirler. Daha da ilginç olan bu uzaylı merkezli aslında kayıp şehir Atlantis’in ta kendisidir.

Atlantis tahtının varisi: Aquaman

Yıl: 2018

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe

IMDb: 6.8

DC Comics evreninin en sevilen karakterlerinden olan Aquaman’in ilk solo filmi Aquaman, zaten başlı başına Atlantis efsanesi üzerine kurulu bir hikayeye sahip. Aquaman, efsanevi Atlantis krallığının varisidir. Ancak işi çok kolay değildir çünkü üvey kardeşi de aynı tahtın peşindedir. Aquaman tacı tahtı bırakıp insanca mı yaşamalıdır yoksa ne olursa olsun hakkını almak mı zorundadır? Macera başlasın.

Dev kertenkelenin koruduğu şehir: Journey To The Center Of The Earth

Yıl: 1959

Tür: Macera, Aile, Fantastik

Yönetmen: Henry Levin

Oyuncular: James Mason, Pat Boone, Arlene Dahl

IMDb: 7.0

2008 yapımı bir de yeniden çevrimi olan Journey To The Center Of The Earth filminin 1959 yapımı orijinal filmi, Jules Verne’nin aynı isimli romanından sinemaya uyarlanmıştır. Filmde, orijinal efsaneden farklı olarak kayıp şehir Atlantis tam da dünyanın merkezindedir. Kayıp şehri bulmak için yola çıkan ekibimiz dev kertenkele saldırısı başta olmak üzere kendilerini sayısız maceranın içinde bulurlar.

Atlantis konulu en eski filmlerden: 20,000 Leagues Under the Sea

Yıl: 1954

Tür: Macera, Dram, Aile

Yönetmen: Richard Fleischer

Oyuncular: Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas

IMDb: 7.2

Jules Verne’nin aynı isimli romanı Denizler Altında 20.000 Fersah’tan sinemaya uyarlanan 20,000 Leagues Under the Sea, benzer pek çok filmin atası olarak kabul edilir. Ana karakterimiz Kaptan Nemo, ekibi ile birlikte Nautilus adlı bir canavarın peşine düşer. Onunla birlikte daha pek çok canavarla daha karşılaşan ekibimizin yolu eninde sonunda kayıp şehir Atlantis’e düşer.

Binlerce yıllık efsane kayıp şehir Atlantis konulu en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Atlantis temalı filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.