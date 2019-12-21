Atlas Global, Geçen Ay Durdurulan Uçuşlarını Tekrar Başlattı

AtlasGlobal Havayolları, 26 Kasım tarihinde uçuşlarını bir süreliğine durdurduğunu açıklamıştı. Yaklaşık 26 gündür hizmet vermeyen şirket, bugün İstanbul'dan Londra'ya gerçekleştirilen seferle birlikte uçuşlarına tekrardan başladı.

Hatırlayacağınız üzere AtlasGlobal havayolu şirketi, geçtiğimiz ay maliyetlerdeki ciddi artışları sebep göstererek tüm uçuşlarını 21 Aralık’ta durdurduğunu açıklamıştı. Yaklaşık 26 gündür hizmet vermeyen şirket, bugün İngiltere’nin başkenti Londra’ya yapacağı seferle birlikte uçuşlarını tekrardan başlatmış olacak.

Firmanın 26 gün aranın ardından bugün gerçekleşen ilk uçuşu, ‘KK2001’ sefer numarasıyla İstanbul Havalimanı’ndan Londra’ya gerçekleştirildi. Londra haricinde de dış hat seferleri bulunan AtlasGlobal, gün içerisinde Amsterdam, Tel-Aviv, Bağdat ve Tahran’a yolcu taşıyacak. Öte yandan şirketin iç hatlarda İstanbul’dan Antalya’ya olmak üzere karşılıklı 12 seferi bulunuyor.

Neler yaşanmıştı?

AtlasGlobal Havayolları, 26 Kasım tarihli açıklamasında yeniden yapılanma sürecine girdiklerini ve bu sebepten ötürü tüm uçuşların 21 Aralık’a kadar geçici olarak durdurulduğunu söylemişti. Bu süreçte şirket çalışanları izne çıkarılmış, uçuşu iptal edilen yolcuların mağduriyetinin ise gerekli iade ve değişiklik talepleri ile giderileceği açıklanmıştı.

Firma, 26 Kasım’da yayınladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti: “Yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekonomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkânımızı ortadan kaldırmıştır. Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibarıyla, 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz"

AtlasGlobal’in uçuşlarına yeniden başlaması pek çok yolcuyu memnun etti zira bir süredir “Şirket batı mı?” soruları akılları karıştırıyordu. Uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte 21 Aralık ve sonrası için AtlasGlobal’den bilet almış kişilerin, uçuşlarını normal bir şekilde gerçekleştirebileceği de belirtiliyor.