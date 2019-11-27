Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 'AtlasGlobal' Açıklaması

Uçuşlarını geçici bir süreliğine durduran AtlasGlobal'le ilgili yeni bir açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, konunun takipçisi olunacağı ve mağduriyetlerin giderilmesi konusunda gerekenin yapılacağı ifade edildi.

Türkiye'de uzun yıllardır hizmet veren, ismi daha öncesinden "AtlasJet" olan ancak geçtiğimiz yıllarda girdiği bir yenilenme programı neticesinde "AtlasGlobal" olarak yeniden isimlendirilen deneyimli havayolu firması, dün aldığı bir kararla uçuş faaliyetlerini bir süreliğine durdurduğunu açıkladı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul Havalimanı'nın maliyetleri arttırdığına değinildi.

AtlasGlobal'in almış olduğu bu karar, "Şirket battı mı?" sorularını akıllara getirirken yolcular da kendilerini büyük bir karmaşanın içerisinde buldular. Çünkü uçak yolculukları genellikle haftalar ve aylar öncesinden planlanır, uçak biletleri buna göre alınır. Fakat AtlasGlobal'in dün yaptığı açıklamalar, 21 Aralık tarihine kadar uçak bileti olan yolcuları mağdur etti. Ancak havayolu yetkililer, oluşan mağduriyetin bildirileceğini açıkladılar.

AtlasGlobal, yaptığı açıklamaya göre 26 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında uçuş yapmayacak. Dolayısıyla da yolcuların satın almış oldukları biletlerin tümü iptal edilip iadesi yapılacak. Yetkililer, sürecin 15 Aralık tarihine kadar devam edeceğini, belirlenen tarihler arasında bilet almış olan yolcuların tek tek tespit edileceğini ve ödemelerin kendilerine iade edileceğini açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda AtlasGlobal'in söz konusu açıklaması bire bir alıntılanarak, şirketin söz konusu mağduriyetleri gidereceğini bildirdiği ifade edildi. Konunun kendileri tarafından da yakından takip edileceğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini kontrol edeceklerini ifade etti.

AtlasGlobal'den biletiniz varsa ne yapmalısınız?

AtlasGlobal'in uçuş yapmayacağı 26 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında, daha önceden planlamış olduğunuz bir seyahat varsa, öncelikle bu seyahatinizin iptal olduğunu bilin. Yapmanız gereken şey ise şu an için sadece beklemek. Zaten AtlasGlobal, dün itibarıyla yolcularına ulaşmaya başlamış ve uçuşlarının iptal edildiğini bildirmiş durumda.

AtlasGlobal'in yaşanan mağduriyerlerle ilgili belirlemiş olduğu son tarih 15 Aralık. Yani AtlasGlobal'in 15 Aralık tarihine kadar tarafınıza ulaşmış olması gerekiyor. O tarihe kadar tarafınıza ulaşılmamış olması halinde AtlasGlobal'e farklı iletişim kanalları aracılığıyla ulaşmayı deneyebilirsiniz. Şirkete yapmış olduğunuz ödemelerin ne zaman iade edileceği konusu ise şu an için belirsizliğini koruyor.