AtlasGlobal isimli havayolu şirketi, maliyetlerdeki ciddi artışı sebep göstererek tüm uçuşları 21 Aralık gününe kadar durdurduğunu açıkladı. Şirket, bu tarihe kadar bilet satın alan müşterilere ne olacağını 16 Aralık’ta detaylı bir şekilde açıklayacağını belirtti.

14 Mart 2001 tarihinde kurulmuş bir havayolu şirketi olan AtlasGlobal Havayolları, ilk olarak AtlasJet adı ile kurulmuştu. Şirket, ilk uçuşunu yine bu isimle 1 Haziran 2001 tarihinde yapmıştı. 2015’te ismini AtlasGlobal olarak değiştiren şirket, bugüne kadar iç ve dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapıyordu.

AtlasGlobal, bugünden itibaren yapılacak tüm uçuşların 21 Aralık tarihine kadar durdurdu. Havayolu şirketi, operasyonlarını durdurduğunu belirttikten sonra detaylı bir resmi açıklama geldi. AtlasGlobal, 21 Aralık’a kadar bilet alan müşterileri için “Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilmeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili gerekli tespitler, 15 Aralık 2019 tarihine kadar tarafımızca yapılacaktır” açıklamasını yaptı.

Uçuşların durdurulmasının sebebi, maliyetlerdeki ciddi artış:

AtlasGlobal Havayolları, yaptıkları açıklamalarda ciddi bir şekilde artış gösteren maliyetlere dikkat çekti. Şirket, “2015/2016 yıllarında ülkemizde yaşanan terör olayları ve hain darbe girişimi, havacılık sektöründe büyük yaralar açmış, taşınan yolcu sayısı ve yolcu gelirlerinde 2017 yılı dâhil önemli kayıplara neden olmuştur. Havacılık sektörünün itici gücü olan turizm sektörü açısından olumsuz geçen dönemin ardından güvenlik algısı ve ana pazarlarla olan politik ilişkilerdeki iyileşmenin desteğiyle 2018 yılında başlayan toparlanma süreci devam etmiş; bu konuda alınan tedbirlerin etkileri havacılık sektörüne de olumlu bir şekilde yansımaya başlamıştır” açıklamalarında bulundu.

AtlasGlobal, “Yaşanan olumsuzluklara rağmen şirketimiz tarafından alınan yeni stratejik kararlar çerçevesinde 2018 yılı ikinci yarısında toparlanma sürecine girilmiş ve operasyonlarımız tekrar kâr eder hâle getirilmiştir ancak yakın zamandaki olumsuzluklar ve beraberinde getirdiği ekonomik yük, 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkânımızı ortadan kaldırmıştır. Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla tüm uçuşlarımıza 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz” diyerek sözlerine devam etti.

Şirket, durdurulan uçuşlar kapsamında yolcuların iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemleri 16 Aralık 2019 tarihinde internet sitesi üzerinden duyuracak. Bununla birlikte AtlasGlobal, tüm satış hatlarından yapılacak bilet satış işlemlerinin de 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacağını belirtti.