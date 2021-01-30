Küçük Akıllı Cihazlar İçin İlk Yapay Zekâ SoC Geliştirildi

Atlazo şirketi, AZ-N1 adını verdiği ilk nesil yapay zekâ yongada sistemini duyurdu. Şirketin geliştirdiği bu yongada yapay zekâ sistemi, küçük akıllı cihazlarda çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor.

Atlazo şirketi, küçük akıllı cihazlarda kullanılabilecek AZ-N1 adını verdiği ilk nesil yongada yapay zekâ sistemini (SoC) duyurdu. Geliştirilen cihaz; ses, sağlık görüntüleme ve sensörler için yüksek güç tüketim verimliliğine sahip yapay zekâ ve makine öğrenme işlemcisi (Axon I) özellikli ilk tam entegre yongada yapay zekâ sistemi.

Şirketin geliştirdiği AZ-N1 yapay zekâ SoC'si; 4 mikrofona kadar düşük kuvvetli kodek desteği, batarya şarj aleti, DC/DC regülatörü ve Bluetooth bağlantısı entegre ediyor. AZ-N1; ses, biyometrik ve diğer sensör sinyallerini işleme gibi görevleri de yerine getirebiliyor.

Küçük cihazlar için dünyanın ilk yapay zekâ SoC'si

PR Newswire'da yer alan habere göre tek bir Axon I işlemcisi; DNN, LSTM ve GRNN gibi çeşitli yapay zekâ / makine öğrenmesi ağlarını destekliyor. Ayrıca MFCC gibi çıkarma teknikleri de yine Axon I işlemcisi tarafından destekleniyor. Bu işlemci, bir ses DNN ağı hesaplamada saniyede 130'dan fazla çıkarım yapabiliyor.

AZ-N1 yongada yapay zekâ sistemiyle geliştirilen cihazlar arasında akıllı TWS kulaklıklar, işitme cihazları, Personal Sound Amplification Products, spor ve sağlık takibi gibi cihazlar bulunuyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Karim Arabi, geliştirdikleri SoC ile ilgili olarak şunları dile getiriyor:

"Atlazo'nun misyonu, akıllı küçük cihazları yepyeni bir seviyedeki yapay zekâ yetenekleri ve analitikleriyle SoC şeklinde buluşturmak. Müşterilerimize sistem tasarımından algoritma geliştirmeye kadar kapsamlı bir destek sunuyoruz."