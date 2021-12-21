Atmosfere Fırlatılan Kameranın Çektiği Dünya Videosu

Insta360 adlı bir aksiyon kamera üreticisi, ONE X2 model kamerasını uzay balonuna monte ederek atmosfere gönderdi. Yeryüzünden kilometrelerce yükselen kamera, yaklaşık iki saat havada kaldı ve sıra dışı videolar kaydetti.

Günümüzde ultra geniş açı lensler ve drone kameralarla gözle görmeye alışkın olmadığımız anlara tanık olabiliyoruz. 360 derecelik görüş açısına sahip aksiyon kameraları üreten şirket, Dünya’yı algılama biçimimizi değiştirecek bir proje gerçekleştirdi. Insta360 adlı şirket, ONE X2 model aksiyon kamerasını uzaya gönderdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından kaydedilen video ve fotoğraflarla görmeye alışkın olduğumuz Dünya’yı bu kez bir kamera üreticisinin, atmosfere gönderdiği kamera aracılığıyla gördük. New Make It adlı şirket tarafından yüksek irtifa balonuna bağlanan kamera, yaklaşık 31 km'ye kadar yükselerek -56 derecede bile tam performans gösterdi.

31 km yükseklikte tam performans

Insta360’ın amacı, 10 metreye kadar su geçirmeyen kameranın atmosferden uzaklaştıkça katmanların ekstrem sıcaklık değerlerine dayanabilirliğini test etmekti. Suya dayanıklı, dokunmatik ekran ve çeşitli yapay zekâ destekli düzenleme özelliklerine sahip ONE X2 model kamera, 360 derece görüş açısıyla 5.7K çözünürlüğe sahip görüntü üretebiliyor. Yaklaşık 2 saat boyunca gökyüzünde tüm hava koşullarına uyum sağlayan cihaz, ayrıca 80 dakika aralıksız çekim yapma olanağı sunan yüksek pil gücüne sahip.

Insta360, ONE X2 model bir kamerayı, öz çekim çubuğuyla uzay balonuna monte etti. Çubuk, daha sonra kameranın yapay zekâ algoritmaları sayesinde görüntüden kaldırıldı. Proje kapsamında Dünya’nın 360 derecelik panaromik bir görünümü oluşturuldu. Şirket kameranın havalanışı ve gökyüzünden bazı kesitlerin yer aldığı bir videoyu resmi Instagram hesabında "Elon (Musk) kim?" notuyla paylaştı. Daha önce bir benzeri olmayan proje, 300 bini aşkın kullanıcı tarafından görüntülendi ve pek çok yorum aldı.