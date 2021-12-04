Yüksek Çözünürlükte Fotoğraf Çeken Mikro Kamera Geliştirildi

Uzmanlar, sıradan lensler kadar yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebilen 'mikro kamera' geliştirdi. Tuz tanesi büyüklüğündeki kameranın, keşif görevlerinden sağlık sektörüne kadar pek çok alanda kullanılabilmesi hedefleniyor.

Bilimin gelişmesi ve işin içine daha fazla yaratıcılığın dahil olmasıyla her alanda olduğu gibi kameralarda yeni değişimler yaşanıyor. Tuz tanesiyle aynı boyutlardaki bu yeni aşırı küçük kamera ise, boyutundan beklenmedik bir şekilde pek çok ultra kompakt kameradan çok daha kaliteli görüntüler ortaya çıkarabiliyor.

1,6 milyon silindirik direkle kaplı ‘metasurface’ (meta yüzey) olarak bilinen teknolojiden yararlanan yeni kamera, boyutunun yaklaşık olarak yarım milyon kat daha büyüğü olan geleneksel lenslerle çekilen görüntü ve fotoğraflar kadar iyi renkli sonuçlar elde edebiliyor. Dahası bu küçük kamera, insan vücudunun derinliklerinde neler olup bittiğini çözmeye çalışan uzmanlardan dünyayı keşfetmek üzere görevlendirilen minyatür robotlara kadar pek çok alanda yardımcı olabilir gibi görünüyor.

Minyatür kamera, geleneksel kameralar kadar iyi görüntüler yakalayabiliyor

Kamerayı geliştirenlerden New Jersey’de bulunan Princeton Üniversitesi’nden bilgisayar bilimcisi Ethan Tseng, mikro kamerayı tasarlayıp yapılandırmanın oldukça zor bir süreç olduğunu belirterek "Geniş görüş alanı RGB görüntülerini yakalamaya yönelik bu özel görev için, daha önce milyonlarca nano yapının, işlem sonrası algoritmalarla birlikte nasıl birlikte tasarlanacağı belirsizdi." ifadelerini kullandı.

Kameranın en özgün özelliklerinden birisi ise, yakalanan görüntüyü daha iyi bir hale getirmek için donanım ve hesaplamalı işlemi bir araya getirmesi. Buna göre sinyal işleme algoritmaları, normal şartlarda bu boyuttaki kameralarda meydana gelen bulanıklığı ve diğer bozulmaları azaltmak adına makine öğrenimi tekniklerini kullanarak çok daha etkili sonuçlar ortaya koyabiliyor. Sıradan kavisli cam veya plastik lensler yerine yalnızca yarım milimetre genişliğindeki bir malzemenin kullanıldığı işlem, metasurfaceın yapısına ekleniyor ve her biri ayrı ayrı tasarlanan 1,6 milyon silindirik direk sayesinde çok daha net görüntüler elde edilebiliyor. Üstelik metasurfaceın yapıldığı cam benzeri silikon nitrürün, geleneksel elektronik üretim süreçlerine uyan bir malzeme olması sebebiyle süper küçük kameraların halihazırda var olan prosedür ve ekipmanlara uygulanması da zor değil gibi duruyor.

Henüz bu kendisi küçük etkisi büyük gelişmenin laboratuvar ortamından ticari üretim ortamına taşınması için çok yol kat edilmesi lazım; ancak görünen o ki gerçekten de iyi fotoğraf çekebilen aşırı küçük kameralara ulaşmamız son derece mümkün. Bunun yanında minyatür kameraların bir cismin tüm yüzeyini kameralarla kaplamak için veya bilgisayar ve akıllı telefonlardaki geleneksel kameraların yerine de kullanılması olası. Buna dair Princeton Üniversitesi’nden bilgisayar bilimcisi Felix Heide, "Tek tek yüzeyleri ultra yüksek çözünürlüğe sahip kameralara dönüştürebiliriz, böylece artık telefonunuzun arkasında üç kameraya ihtiyacınız olmaz, telefonunuzun tüm arkası dev bir kamera haline gelir" şeklinde kaydediyor.