Hiroşima diyince hepimizin aklına insanlık tarihinin en korkunç olayı gelir. Atom bombası saldırısına kurban giden yüz binlerce insan ve daha sonra etkilerinden kurtulamayan binlerce kişi daha… Üzerine sayısız kitaplar yazılan ve belgeseller, filmler, diziler çekilen bu olay; geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir animenin yıllar sonra tekrar keşfedilmesiyle yine gündeme geldi.

Henüz vizyona girmeden bile dillerde düşmeyen Oppenheimer filminin yayınlanması ve gündemin tam ortasına oturması, atom bombasının tüm etkilerini tekrardan hatırlayıp hissetmemize sebep oldu.

Geçtiğimiz günlerde ise 1983 yapımlı Barefoot Gen adlı anime gündeme geldi. Hiroşima’ya atılan bombayı konu alan çizgi film, atom bombasının patladığı anı çok çarpıcı bir şekilde gösteriyordu.

Hiroşima’ya atılan atom bombası, ancak animelerde “gerçeküstü” olarak izlemek isteyeceğimiz türden bir felaketti fakat her şey çok gerçekti.

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ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima şehrine attığı, şehrin %70’ini yok eden 13 bin ton kuvvetindeki atom bombası; adeta ortalığı bir cehennem alanına çevirmişti.

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Toplamda 140 bin kişinin ölümüyle ve yerle bir olmuş bir şehirle sonuçlanan bu olayın etkileri elbette devam etti. Her şeyini kaybedip elinde yalnızca travmaları kalan insanların baş etmesi gereken bir sorun daha vardı, radyoaktif etkiler yüzünden adeta şekil değiştirdiler ve bombanın yarattığı sonuçlar yıllarca devam etti.

Barefoot Gen isimli etkileyici animenin konusu ve sahneleri, olayları tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. (Bombanın atıldığı sahneyi 2. dakikadan itibaren izleyebilirsiniz.)

Barefoot Gen, aslında bir mangaya dayanıyor ve o manganın yazarı, olayları gerçekten yaşamış 6 yaşında bir çocuk. Keiji Nakazawa adlı bu çocuk, yaşanan felaketi, 1 yıl boyunca yazıyor ve 10 ciltlik bir manga hâline getiriyor. 1983 yılında ise animeye dönüştürülerek tüm dünyaya sunuluyor.

Anime; bombanın etkisini, can kayıplarını ve daha sonrasında yarattığı radyoektif serpintiler sebebiyle insanların yaşadıklarını çarpıcı bir şekilde aktarıyor. Hatta animenin mangası, “Yalınayak Gen” ismiyle 4 cilt hâlinde Türkçeye de çevrildi.

Animede yer alan atom bombasının patladığı an ve insanların o anki hâlleri tüyler ürpertici bir şekilde işlenmiş:

Özellikle atom bombasının patladığı sahne tekrar gündeme gelince Twitter’dan da yorumlar yağdı: