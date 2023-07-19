Christopher Nolan'ın bu hafta vizyona girecek yeni filmi Oppenheimer'a ilk tepkiler geldi. Film, Rotten Tomatoes'ta başarılı bir puanla açılış yaparken eleştirmenlerden de olumlu yorumlar aldı.

Birçok ikonik filmiyle modern sinemanın en önde gelen yönetmenlerinden olan Christopher Nolan, yılın en çok beklenen filmlerinden olan Oppenheimer’la tekrar karşımıza çıkacak. Atom bombasının babası olarak bilinen J. Robert Oppenheimer’ı merkezine alacak film, 21 Temmuz günü vizyona girecek.

Yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan filme yalnızca birkaç gün kala ilk tepkiler gelmeye başladı. Eleştirmenler ve filmi izleyenler, farklı platformlar üzerinden fikirlerini paylaştı. Tepkilerin geneli, Nolan’ın yeni filminin beklentileri karşılayacağını ortaya koyuyor.

Oppenheimer, Rotten Tomates'ta %97'yle açılış yaptı

İlk olarak dünyanın en büyük film sitelerinden biri olan Rotten Tomatoes'tan gelen puana bakalım. Nolan'ın yeni filmi, sitede 63 eleştirmenin değerlendirmesiyle oldukça iyi bir oranda, %97 puanla açılış yaptığını görüyoruz.

"Muhteşem. Christopher Nolan'ın üç saatlik tarihsel biyografi filmi Oppenheimer, harika bir şekilde çekilmiş, muhteşem oyunculuklara sahip, ustaca kurgulanmış ve bu on yılın en iyileri arasında yerini alan baştan sona sürükleyici bir film."

"Oppenheimer sadece epik bir şaheser değil, aynı zamanda yılın en önemli filmlerinden biri. Üç saatlik süresinin her dakikasını hak ediyor."

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"OPPENHEIMER. Yüzyılın en iyi, en önemli filmi. Eğer bu yıl sinemeda bir film izleyecekseniz o Oppenheimer olmalı. Çok büyük bir Nolan hayranı değilim; ancak bu film her şeyi geride bırakıyor."

Türk eleştirmen Bilge Ebiri de filmi beğenenlerden

"Oppenheimer... inanılmaz. Akla gelen kelime "korkutucu". Nolan'ın en şaşırtıcı ve sarsıcı şekilde çekici vurduğu ana kadar durmayan bir tempoya sahip, delice ayrıntılı, karmaşık bir tarihsel drama"

Oppenheimer'a gelen diğer tepkiler ise şu şekilde

Bilge Ebiri'ye cevap veren Dan Leach: "Sana çok katılıyorum. Yorumların Oppenheimer hakkında hissettiklerimle uyumlu. Kesinlikle korkutucu ve korkusuz. Son 20 dakika çok güçlü"

"Oppenheimer sadece Nolan için değil, dahil olan herkes için çok büyük bir başarı. Film yapımını takdir etmenizi sağlayan, her şeyin bir araya gelmesiyle sizi şaşırtan türden bir film."

"Oppenheimer, Nolan'ın kariyerinin en şaşırtıcı ve ürkütücü anlarından bazılarıyla, değişim karşısındaki insan kibrinin yıkıcı bir portresi"

"Artık stüdyolarda neredeyse tükenmiş türden büyük, cesur ve ciddi bir sinema olayı. Ayrıca son derece kusurlu bir adam olan bir entelektüel devin çelişkilerini ve tarih kitaplarındaki yerini sağlamlaştıran çığır açıcı başarısına yönelik kendi kararsızlığıyla karmaşıklaşan mirasını kucaklıyor."

Oppenheimer fragmanı: