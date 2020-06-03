Küçük Devre Anahtarları, RF Sektörüne Çığır Açabilir

Geliştirilen nano boyutlardaki memristörler (hafızalı yapıdaki dirençler), günümüzdeki anahtarların dezavantajlarını ortadan kaldıracak nitelikte. Gerilimin değişmesiyle üzerinden geçecek olan akıma izin veren anahtar, radyo frekanslarının işlenmesi konusunda gelecekteki teknolojilere de öncülük edecek gibi görünüyor.

İki boyutlu, neredeyse atom boyutundaki materyaller, günümüzde pek çok yerde kullanılıyor fakat bunların mükemmel bir hafıza elemanı olarak kullanmak birçok kişinin aklına gelmemişti. Bundan yaklaşık iki yıl öncesine kadar henüz depolama donanımları sektöründe kullanılmadan önce; Deji Akinwande, Jack Lee ve UT Austin’deki çalışma arkadaşları bunun üzerine araştırmalara başladılar.

Araştırmalarının sonuncundaysa iki elektrot arasına, molibden disülfür maddesini ekleyerek bir memristör tasarladılar. Bu memristör, direncini değiştirmek suretiyle üzerinde veriyi tutabilme kapasitesine sahip. Geçen hafta yayınlanan araştırma raporlarında 'atomristör' olarak adlandırdıkları memristörü, 5G ve belki ileride 6G teknolojisi için analog RF (radyo frekansı) anahtarları olarak kullanılabileceğini açıkladılar.

Atomristör, RF sinyal işleme sektöründe çok işe yarayabilir:

Telefonlarımızda bulunan hücresel verinin işlenmesi için çok sayıda işlem gerekmektedir. Veri aktarma ve gönderme işlemleri, gürültü engellemek için frekans geçişleri, veri yönlendirmek için farklı fazda sinyaller arasında geçiş yapmak zorunda olmaları bunlara örnek olarak verilebilir.

RF devre anahtarlarını bütün bunları yapacak karakteristikte üretmek oldukça zordur. Hızlı anahtarlama, düşük direnç, yüksek çıkış empedansı ve düşük sızıntı akımlarını bünyesinde bulundurmaları gerekir. Günümüz anahtarlarının yapamadığı şeyse güç harcamadan oldukları konumunda kalamamasıydı. Pile bağlı IoT sistemler, içinde bulundurdukları RF anahtarlarını sürekli beslemek zorunda kalmasalardı, daha uzun süre çalışma ömürleri olabilirdi.

Yeni nano boyuttaki atomristör anahtarlar, bu konuya çare bulmuş gibi gözüküyor. Yüksek direnç modunda çalışmaya başlayan memristör, akımın geçmesine izin vermiyor. Gerilim yeterince yükseltildiğindeyse iletkenliği devreye giriyor ve akımın geçmesine izin veriyor. Günümüzdeki anahtarlardaysa küçük gerilim oynamalarıyla değişen iletkenlikte bazı kaçak akım durumları oluşabiliyor. Atomristörde ise bu durum ortadan kalkmış gibi görünüyor.