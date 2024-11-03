Amerikalı teorik fizikçiler, atomların ikiye bölünme sürecini mikroskobik düzeyde analiz eden bir simülasyon geliştirdi.

Amerikalı teorik fizikçiler, atomların ikiye bölünme sürecini mikroskobik düzeyde analiz eden bir simülasyon geliştirdi. Çalışmanın nükleer fisyon olaylarının nasıl gerçekleştiğine dair önemli bilgiler sunarak, bilim ve teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayabileceği düşünülüyor.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ve Washington Üniversitesi'nden (UW) teorik fizikçilerin iş birliğiyle gerçekleştirilen bu araştırma, 2024 yılında tamamlandı. Simülasyon, bir atomun ikiye bölünmesinin dört aşamasını detaylandırıyor.

Atom altı parçacıkların davranışı

İlk aşamada, yavaş hareket eden bir nötron çekirdeğe girdiğinde, atomun şekli bir "eğri nokta" oluşturacak şekilde değişiyor. Ardından "eğriden kopma" aşamasında çekirdek parçalanmaya başlıyor. Süreç, yaklaşık 5×10^-21 saniye sürerken, çekirdek daha da bölünerek "boyun yırtılması" olarak bilinen aşamaya geçiyor. Son olarak bu işlem 10^-18 saniye içinde gerçekleşiyor ve fisyon parçaları hızla uzaklaşırken nötron ve gamma ışınları yayılıyor.

Yapılan simülasyon, atom altı parçacıkların nasıl davrandığını ve etkileşimlerini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Teorik fizikçi Aurel Bulgac'ın öncülüğündeki ekip, bu konuda yüksek hassasiyetle yapılan tahminleri deneysel verilerle doğrulayarak, daha önce öngörülemeyen sonuçlara ulaştı. Sonuçlar özellikle yüksek enerjili nötronların salınımını içeren bulgularla nükleer fisyonun karmaşık doğasını aydınlatıyor.