Özellikle genç yaş grubunun bir hayli ilgisini çeken anime ve manga serileri, dünya çapında milyonlarca takipçiye sahip. Her serinin kendine özgü çizim tarzıyla, eşsiz müzikleriyle, gerçek hayatı aratmayacak çizimleriyle farklı evrenleri seyredebiliyorsunuz. Bu evrenlerden biri olan ve ülkemizde de son dönemlerde oldukça popülerlik kazanmış Attack on Titan serisinin gizli detaylarına biz sizler için göz attık, size de okuması kaldı!

Attack on Titan, Japonca adıyla Shingeki no Kyojin, 2009 yılında Hajime Isayama adlı, ünlü Mangaka tarafından yazılmaya başlandı. Daha sonra anime, 7 Nisan 2013 tarihinde televizyonlarda ve internette yayınlanmaya başlandı. Genel olarak birçok kategoriyi içerisinde bulunduran bu seri, dünya çapında milyonlarca izleyiciye ve manga okuruna sahip.

Bizim de sizler için araştırırken öğrendiğimiz ve olayları bağdaştırabildiğimiz pek çok bilgi var içerisinde, okurken "İnanamıyorum, bunu nasıl kaçırmışım?" derseniz hiç şaşırmayız doğrusu! Haydi gelin, sonu bir türlü gelmek bilmez anime serisinin bizlere aslında pek çok spoiler verdiği sahneleri sizlere gösterelim. Merak etmeyin, AOT gibi parçalara bölmeyeceğiz bütün bilgileri.

Dikkat, bu içerik bolca spoiler içerir!

Eren’in teçhizat alıştırmaları yaparken kafasının üstüne düştüğü sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Kafasının üstünde tüten buhar, Eren'in ilk bölümlerde dev gücüne sahip olduğuna dair en büyük ipucuydu!

Alıştırma yaparken bir hayli zorlanan Eren, daha sonrasında teçhizatında bir sorun olduğunu fark etmişti. Bu sahne sezon 1'in 3. bölümünde yer alıyor.

Bertholdt, Reiner, Ymir, Connie ve Historia kale savaşında; devler onlara saldırdığında refleks olarak yaptığını düşündüğümüz el ısırma hareketini yapmıştı!

Sezon 2'nin 5. bölümünde yer alan bu karede; ekibimiz kurtarılmayı beklerken Bertholdt korkmuş olacak ki ani refleks olarak elini ısırma çabasına girmiş.

Sasha'nın, küçük bir kız çocuğunu kurtardığı ikonik sahneyi bilmeyenimiz yoktur. Küçük kızın annesini yiyen dev, maalesef ki Connie'nin babasıydı. ​

Hassas İçerik

Bizi en çok şaşırtan bilgilerden birisi bu bilgiydi, ilk başta izlediğinizde fark etmesi güç bir detay ancak insanın seyir zevkini arttıran ince detaylara biz bayılırız doğrusu! Sezon 2'nin 5. bölümünde yer alan bu bölüm, Sasha'yı sevmemizdeki en büyük etkenlerden birydi.

Ymir, kale savaşında konserve kutusunun üzerindeki Eldian dilinde yazılmış yazıları okuyabiliyordu. Reiner'in, Ymir'e "Sen bu dili nasıl okuyabiliyorsun?" diye sorma sebebi buydu.

Utgard Kalesi'nde Ymir, boş bir odada yiyecek ararken konserve kutusunun üzerindeki Eldian dilini okuyabiliyordu. Reiner'in bu detayı fark ettiğini anlayan Ymir, anlık olarak "İfşalandım!" moduna bürünmüştü. Bu kare, sezon 2'nin 5. bölümünde yer alıyor.

Ymir'in bu yazıları okuyabilmesi başka dış ülkelerin de var olduğu anlamına geliyordu, yani aslında anime bize apaçık yalnız olmadıklarını belirtmiş!

Başka bir dilin var olması demek başka bir medeniyetin daha olduğunu gösteriyordu. Nitekim, Ymir'in başka bir ülkeden geldiğini daha sonraki bölümlerde öğrenmiştik.

Historia'nın elini öptükten sonra Eren'in yüzünde oluşan garip ifadenin sebebi belli oldu: Meğer Eren geleceği gören bir dev olmasından dolayı olayları görmüş ve dehşete kapılmış!

Sezon 3'ün 2. kısmının final bölümünde, tören esnasında Historia'nın elini öpen Eren, korkunç bir yüz ifadesine bürünmüştü. "Madem geleceği gördün neden değiştirmeye çalışmadın?" diye sorarlar insana.

Beşinci açılış ekranı, açıkça bize Armin'in Muazzam Dev olacağını göstermişti!

Anime açılış ekranlarını atlamayan okuyucularımızın bile fark etmekte güçlük çekeceği inanılmaz bir detay. Bu sahne, beşinci açılış ekranında bulunuyor.

Eren isminin "Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse" olduğunu biliyor muydunuz? Aslında sadece ismi bile bize çok fazla ipucu vermiş.

Eren'in Saldırı Devi formunun özelliklerini bilmeyenleriniz varsa eğer, gelecekten kısa bir kesiti görmenizi sağlıyor. İsmiyle birebir uyuma sahip olan dev formu, her şeyi daha mantıklı hale getiriyor.

Falco'nun deve dönüştüğü ilk sahnelerde hepimiz eski dev kullanıcıları gibi özelliklere sahip olduğunu düşünmüştük ancak animenin açılış ekranı da dahil verdikleri ipuçları aslında uçma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyordu!

Bu sahne, final sezonunun 2. kısmının 2. bölümünde yer alıyor. Falco ve Gabi konuşurken gösterilen kuş kafesleri ince bir detaydı.

Bu çiçeğin gösterilme sebebi, Ymir Fritz'i işaret eden elleri temsil etmesiydi. Yaprakları saydığımızda 9 devi temsil ettiğini, el sayısının ise 13 olması dev formunun yaşam süresini gösterdiğini anlayabiliyoruz.

Sezon 4'ün fragmanında yer alan bu sahne, Ymir'in çiçeğe benzetilmesi detayını taşıyordu. Bildiğiniz üzere 9 dev formu var ve bu devlerin yaşam süresi 13 yıl. 13 yıl yaşamları sonrasında dev taşıyıcıları, kendilerini başka bir dev taşıyıcısı adayına yedirmesi gerekiyordu.

Popüler bir anime ve manga serisi olan Attack on Titan serisinin bize sunduğu ince detayları sizlerle paylaştık. Sizlerin de tekrar tekrar izlerken fark ettiğiniz detaylar varsa yorumlarda buluşalım!