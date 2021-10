Aynı isimli manga serisinin televizyon için uyarlanan anime versiyonu Attack on Titan, kendine hatırı sayılır sayıda hayran kazanmış serilerden bir tanesi. Yakın zamanda sona erecek seri hakkında hayranlarının bile bilmediği bazı önemli bilgileri listeledik ve şaşıracağınız gerçeklerden bahsettik.

Hajime Isayama tarafından yaratılan ve 2009 yılında yayımlanmaya başlayan aynı isimli manga serisinin televizyon için uyarlanan anime versiyonu Attack on Titan, 2013 yılında yayınlanmaya başladı ve yayınlandığı günden itibaren kendine önemli bir izleyici kitlesi kazandı. Bu izleyici kitlesi zaman içinde birer hayrana dönüşünce Attack on Titan dünya çapında milyonlarca hayrana sahip bir seri haline geldi.

Attack on Titan anime serisinin 2022 yılının Ocak ayında final yapması bekleniyor. Ancak böyle geniş bir hikayeye sahip olan seri hemen bitmeyebilir ya da yan hikayelerin anlatıldığı yeni animelere konu olabilir. Hem manga hem anime olarak sevenlerinin karşısına çıkan Attack on Titan hakkında hayranlarının bile bilmediği bazı önemli bilgileri listeledik ve bu efsane seri hakkındaki şaşırtıcı gerçeklerden bahsettik.

Attack on Titan hakkında az bilinen gerçekler:

Attack on Titan aslında tek sayılık bir hikayeydi.

Spider-Man ve Captain America daha önce Titanlarla savaştılar.

Lord Balto, animeye özel karakterlerden bir tanesi.

Cosplay dünyasını bir adım ileri taşıyan Attack on Titan parfümleri var.

Hajime Isayama’nın da favori bir karakteri var.

Japonya’da gerçek boyutlu Titanlarla tanışabileceğiniz bir tema parkı bulunuyor.

Levi kaç yaşında görünüyor?

Yalnız hayranlar için Attack on Titan vücut yastıkları satılıyor.

Titan vücutları profesyonel dövüşçülere bakılarak tasarlandı.

Sasha Braus az kalsın ölecekti.

Attack on Titan aslında tek sayılık bir hikayeydi:

Attack on Titan manga serisinin 2009 yılında yayımlanmaya başladını söylemiştik ancak bunun öncesi de var. Serinin yaratıcısı Hajime Isayama, bu hikayeyi ilk kez 2006 yılında 65 sayfalık tek bir sayı olarak sundu. Tek sayılık bu hikaye öyle sevildi ki yaratıcısına henüz 19 yaşındayken Magazine Grand Prix's Fine Work ödülünü kazandırdı.

Aradan yıllar geçti ancak Hajime Isayama’nın editörleri bu efsane hikayeyi bir türlü unutamadı ve yazar ile yeniden iletişime geçtiler. Ondan başlığı gözden geçirerek uzun bir seri yaratmasını istediler. Hajime Isayama düşündü ve sonunda Attack on Titan manga serisine başladı.

Spider-Man ve Captain America daha önce Titanlarla savaştılar:

Spider-Man, Captain America ve Titanlar mı? Evet, doğru. Attack on Titan öyle başarılı bir manga serisidir ki bu durum Marvel editörlerinin gözünden kaçmamıştır ve serinin yaratıcı Hajime Isayama ile bir anlaşma yapılarak ortak bir hikaye yazması istenmiştir.

Hajime Isayama tarafından yazılan ve Gerardo Sandoval tarafından çizilen Attack on Avengers isimli kısa hikayede, Marvel Evreni Titanlar tarafından işgal edilir. Elbette, Marvel Evreni’ni kurtaracak olanlar mahallemizin sevimli örümceği Spider-Man ve yaşlı asker Captain America olur.

Lord Balto, animeye özel karakterlerden bir tanesi:

Attack on Titan animesi bir manga uyarlaması ama birebir mangadaki tüm karakterleri ekrana yansıtmıyor, çoğu zaman pek çok alanda ekleme yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Lord Balto. Havalı malikanesinde Dot Pixis ile satranç oynarken karşılaştığımız Lord Balto, anime için yaratılan karakterlerden bir tanesi. Nedendir bilinmez, serinin İngilizce versiyonunda adı Lord Wald olarak değiştirilmiştir.

Cosplay dünyasını bir adım ileri taşıyan Attack on Titan parfümleri var:

Ülkemizde popüler dizi karakterlerinin aksesuarları Bihter kolyesi, Hürrem yüzüğü, Polat ceketi gibi isimlerle satılıyor ya, Japonlar bu işi bir adım daha ileri taşımış ve Attack on Titan karakterlerinin her biri için özel şişelerde parfümler tasarlamışlar.

Her karakter için özel kokulara sahip olan bu parfümler Levi için taze sabun kokusu, Armin Arlert için yumuşak bir vanilya aroması, Zoe Hange için de acı ve gizemli bir bitkinin aromasını sunuyor. Attack on Titan parfümlerinin satış rekorları kırdığını söylemeye gerek bile yok.

Hajime Isayama’nın da favori bir karakteri var:

Yarattığı tüm karakterler onun bebekleri gibi olsa da Attack on Titan yaratıcısı Hajime Isayama’nın da seride favori bir karakteri var. Isayama, normalde söylenmeyecek şeyleri bile söyleyebilecek kadar cesur ve dürüst olduğu için Jean Kirstein karakterinin favorisi olduğunu söylüyor. Üstelik onu çok seksi bulduğunu da gizlemiyor.

Japonya’da gerçek boyutlu Titanlarla tanışabileceğiniz bir tema parkı bulunuyor:

Japonlar bu işi gerçekten önemsiyor. Universal Studios Japan tarafından hazırlanan Attack on Titan tema parkında serinin kıyamet sonrası dünya konsepti canlandırılıyor. Üstelik 15 metrelik iki gerçek boyutlu Titan ile karşılaşma ve tırmanarak ağızlarının içinde ya da ellerinin üstün fotoğraf çektirme şansınız var.

Levi kaç yaşında görünüyor?

Attack on Titan anime serisinin en önemli ve en sevilen karakterlerinden biri olan Levi Ackerman, aynı zamanda hakkında en az şey bilinen karakterlerden bir tanesi. Attack on Titan: A Choice with No Regrets isimli iki bölümlük kendi yan hikaye dizisi olsa bile hakkında pek fazla bilgi yok.

Peki, Levi Ackerman kaç yaşında? Bu konuda hayranların gerçekten kafası karışık durumda çünkü bazıları onu çok yaşlı, bazıları ise çok genç olarak görüyor. Resmi Attack on Titan Twitter hesabının da doğruladığına göre Levi’nin yaşı 30’dan fazla ama 40’a yakın değil.

Yalnız hayranlar için Attack on Titan vücut yastıkları satılıyor:

Sıradışı Japon icatlarından biri olan vücut yastıkları yani insan boyundaki gerçekçi yastıklar popüler kültürü takip ediyor ve sevilen karakterlere yastık olarak ulaşmanızı sağlıyor. Jean Kirstein başta olmak üzere pek çok Attack on Titan karakterinin gerçek boyutlu yastık versiyonları Japonya’da kapış kapış satılıyor. Şu an için ülkemizde bu tür bir satış yok.

Titan vücutları profesyonel dövüşçülere bakılarak tasarlandı:

Attack on Titan Titanlarının kaslı, atletik ve yenilmez vücutlarının ilham kaynağı profesyonel dövüşçülerdir. Örneğin Armored Titan karakterinin vücudu dövüşçü Brock Lesnar’dan ilham alınarak tasarlanmıştır. Eren Yeager'ın Titan formu da UFC ve Pride FC dövüşçülerinden olan Yushin Okami’den ilham alınarak tasarlanmıştır.

Sasha Braus az kalsın ölecekti:

Serinin en sevilen karakterlerinden olan obur Sasha Braus, manga serisinin 9. cildinde ölecekti. Ancak Hajime Isayama'nın editörü, hikaye taslağını okuduktan sonra banyoda saatlerce ağladığı için Isayama'yı bundan vazgeçirdi. Bir karakter daha ne kadar sevilebilir ki?

Efsane manga ve anime serisi Attack on Titan hakkında hayranlarının bile bilmediği az bilinen gerçekleri listeledik ve seri hakkındaki şaşırtıcı bilgilerden bahsettik. Attack on Titan hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.