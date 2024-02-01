Mobile Legends: Bang Bang ile dünyaca ünlü anime dizisi Attack on Titan arasında bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği, MOBA oyununa etkileyici yenilikler ekleyecek. Üstelik her oyuncu, çekilişle birbirinden özel ödüller kazanacak.

Mobil oyun dünyasının en ünlü MOBA oyunlarından Mobile Legends: Bang Bang ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun geliştiricisi olan MOONTON, dünyaca ünlü anime dizisi Attack on Titan ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği, oyuna yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor.

Attack on Titan’ı bilen okurlarımız mutlaka vardır. Bu animede “Eren” ve arkadaşları, gezegenimizi insan yiyen “Titan”lardan korumak için önemli mücadeleler verirler. İşte MOONTON ile Attack on Titan arasındaki iş birliği, bu macerayı Mobile Legends: Bang Bang’e getirecek.

Hem de orijinal seslendirme ile!

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında "Eren" rolünde Yin, "Mikasa" rolünde Fanny ve "Levi" rolünde Martis olacak. Karakterlerimiz, Titan’lar tarafından alt edilmemek için kıyasıya mücadele edecekler. Üstelik Titan formu da oyuncular tarafından deneyimlenebilecek. Mobile Legends: Bang Bang, animenin orijinal seslendirmelerine ev sahipliği yapacak.

MOONTON ile Attack on Titan iş birliği, oyunculara çok daha fazlasını da sunacak. Öyle ki gerçekleştirilecek bir çekiliş etkinliği ile tüm Mobile Legends: Bang Bang oyuncuları; kostüm veya emote gibi oyun içi ödüller kazanacaklar.

İlk kez 2017 yılında piyasaya sürülen Mobile Legends: Bang Bang, yıllar içerisinde dünya çapında ün kazandı. Küresel çapta e-spor turnuvalarına da ev sahipliği yapan oyun, bugüne dek 1 milyardan fazla indirildi ve aylık aktif kullanıcı sayısı 105 milyon civarında. Attack on Titan gibi projelerle yapılan iş birlikleri, oyunun daha fazla ilgi görmesini sağlayacak gibi görünüyor.