Audi, hem tasarımı hem de özellikleriyle büyüleyen 2021 Q4 Sportback e-tron konseptini gün yüzüne çıkardı. Araç, gelecek yıl piyasaya sürüleceğinden şimdilik çok az bilgiye sahibiz.

2019’da Q4 e-tron SUV ile sürücülere hem tasarım hem teknolojik açıdan muazzam bir araç sunan Audi, şimdi de 2021 yılında seri üretimine başlanacak Q4 Sportback e-tron konseptini resmi olarak tanıttı.

225 kW (yaklaşık 300 beygir) güç üreten çift elektrik motora sahip olan Audi Q4 Sportback e-tron konsepti, bu gücü dört tekere eşit bir şekilde aktarıyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması ise yalnızca 6,3 saniye sürüyor.

Yeni Q4 Sportback e-tron, dört çekişli kullanıldığında yaklaşık 450 kilometre menzil sunarken; sadece arkadan itişli olarak kullanıldığında 500 kilometre menzil sunuyor. Araç gelecek yıl piyasaya sürüldüğünde artırılmış gerçeklik ekranı gibi bazı üst düzey teknolojilere de sahip olacak.

Aracın tasarımına baktığımızda Audi’nin modern minimalist çizgilerini rahatlıkla görebiliyoruz. Aracın ön tarafında üst üste binmiş metal plakaları andıran katmanlı bir havalandırma, keskin hatlara sahip farlar ve oval tasarım çizgileri göze çarpan ilk detaylar.

22 inçlik jantlara sahip olan yeni Audi Q4 Sportback e-tron, arkada aerodinamiği artırmak için bir spoylere sahip. Yukarıdaki ve aşağıdaki görsellerde de görebileceğiniz gibi Audi, Q4 Sportback e-tron ile sürücülere son derece dinamik ve spor bir crossover vadediyor.

Audi Audi Q4 Sportback e-tron konsepti fotoğrafları