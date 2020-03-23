Audi, Evde Canı Sıkılanlar İçin Boyama Kitabı Yayınladı

Karantina günlerinde yapacak eğlenceli bir şey arıyorsanız boş duvarları süsleyebilecek otomobil resimleri sizin için ideal olabilir. Otomobil üreticisi Audi, ücretsiz bir boyama kitabı yayınladı.

Karantina günlerinde yapılabilecek aktiviteler gittikçe azalıyor. Firmalar da bu süreçte insanlarla olan iletişimlerini canlı tutmaya çalışıyor. Bunun sonuçlarından biri olarak bugün Audi'den bir boyama kitabı geldi.

Daha önce Jaguar’ın eski tasarım bölümü yöneticisi Ian Callum, Vanquish 25 modelini boyama kitabıyla karşımıza çıkarmıştı. Onun açtığı yoldan şimdi de Alman otomobil üreticisi Audi gidiyor.

Audi’den ücretsiz boyama kitabı:

Ian Callum’un kitabı gibi Audi’nin boyama kitabı da ücretsiz ve bu adresten indirilebiliyor. Audi’nin “Tutkunu boya” sloganıyla yayınladığı boyama kitabı oldukça eğlenceli gözüküyor. Birbirinden farklı araçların ve Audi logolarının yer aldığı boyama kitabında çeşitli dönemlerden Audi araçlar göze çarpıyor.

Kitap çocuklardan çok yetişkinlere hitap ediyor gibi gözükse de 6 yaşın üzerindeki kimse boyarken zorlanmayacaktır. Audi’nin farklı yarışlar, farklı arazi tipleri ve koşullar için üretilmiş araçlarını gördüğümüz kitapta bazen bir motorun çalışması gibi detaylara bakıyoruz bazense manzarayı izliyoruz.

Audi R8 boyama kitabının da yıldızı:

Kitapta en çok yer alan model Audi R8 olarak göze çarpıyor. Firmanın yeni süper otomobilini öne çıkarmak istemesi hiç de şaşırtıcı değil. Göze çarpan diğer modeller arasında Audi Quattro, 1919 Slaby-Beringer elektrikli otomobil gibi araçlar var.

Audi ayrıca aralara birkaç Q7 crossover araç sıkıştırmayı da başardı. Q7, yapısı gereği boyaması en heyecan verici araç değilse de aracın vasıflarını göstermek için seçilen doğa manzaraları oldukça başarılı duruyor.

Karantina sona erene kadar bu tür boyamalarla zaman geçirebilirsiniz. Yazıcınız ya da ortalıkta dolanan bir miktar boyama kaleminiz yoksa bilgisayarınızdaki Paint gibi uygulamalar da size gayet yardımcı olacaktır. Başka otomobil üreticilerinin de bu akıma katılıp katılmayacağını zamanla göreceğiz.