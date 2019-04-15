Audi, günlük olarak kullanılan ve şehir içi trafiğinde araç kullanan kişileri hedefleyen elektrikli otomobili AI:ME’yi tanıttı.

Çin’de yapılan Şangay Otomobil Fuarı 2019 başladı. Fuarda Alman otomobil üreticileri de yer alıyor. Bu firmalardan Volkswagen, I.D. Roomzz konseptini fuarda sergilemişti. Audi’nin de elektrikli bir şehir içi araç geliştirdiği ortaya çıktı.

Volkswagen I.D. ve SEAT el-Born gibi yeni geliştirilen ve saf elektrikten güç alan otomobiller geliştirmekte kullanılan MEB platformu üzerine inşa edilen AI:ME, arkadan itişli bir model. Aracın motorunun ürettiği güç 170 beygir ancak Audi, aracın şehir için kullanımda elektrikli motorun gücünün sadece bir kısmını kullandığını söylüyor.

Şirket, yeni AI:ME’yi zaten özellikle şehirlerde kullanmak için tasarladıklarını söylüyor. Audi, şehir içi trafikte bir aracın saatteki hızının 20 ile 70 kilometre arasında olduğuna inanıyor. O nedenle de araca basit bir donanım sistemi yerleştiren şirket, 65 kWh’lik bir batarya kullandı. Aracın menzili ise açıklanmadı.

Aracın tasarımı ise bütün konsept elektrikli otomobillerde gördüğümüz fütüristik hatlara sahip. Geleneksel tasarımlardaki B-sütunu olarak adlandırılan ve kapılar arasındaki sütun yok, aracın camları oldukça geniş bir alanı görmeyi sağlıyor ve araçta minimalist bir kabin tasarımı bulunuyor. Aracın hem ön hem arka farlarında LED ışıklar kullanıldığı da göze çarpıyor. AI:ME’nin 4. seviye otonom sürüş tekniklerine sahip olması bekleniyor.

AI:ME, 2017 Aicon ve 2018 PB 18 konseptlerinin devamı olarak gözüküyor. Bu serinin dördüncü ve son parçasının Eylül 2019’da Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergileyecekler.