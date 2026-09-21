ROBOTLARI ÇOK YANLIŞ ANLAMIŞIZ | IFA Berlin'de MOVA'nın Son Teknolojileri

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan IFA Berlin alanından geleceğin akıllı ev ve robotik teknolojilerini yerinde aktarıyoruz. Bu videoda yapay zeka ile güçlendirilmiş robot süpürgelerden akıllı bahçe bakım sistemlerine, endüstriyel üretim araçlarından güvenlik odaklı robotik cihazlara kadar yaşam alanlarımızı değiştiren en yeni ekosistem ürünlerini aktarıyoruz.

Fuarın öne çıkan markalarından MOVA, robotik alanında yaptığı çalışmalarını herkesin kullanabileceği ürünlere dönüştürebilen sayılı şirketlerden. 1700 metrekarelik devasa standında sergilediği, 36 bin Pascal yüksek emiş gücüne ve sürekli temiz su döngülü rulo paspas sistemine sahip MOVA Z70 Ultra Roller Complete ile Türkiye'de ilk kez göreceğimiz 17 santimetre uzayabilen paspas kolu mimarisiyle dikkat çeken amiral gemisi MOVA V70 Ultra Complete robot süpürge modellerine yakından bakıp size aktarma şansı yakaladık.

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Ayrıca videoda yer alan diğer yenilikçi teknolojiler de şöyle:

İnsansı Robotik ve Akıllı Donanımlar: İnsan eli gibi hassas nesneleri kavrayabilen 15 bükülme noktalı robot el Knot 80, dokunma verilerini işleyen TactiPercept hassas sensör altyapısı ve alan devriyesi atarak diğer akıllı cihazlarla iletişim kurabilen robot köpek EVOIX-X1.

Akıllı Bahçe Bakımı: Kurulum gerektirmeden 3D LiDAR ile alan haritası çıkaran ve yüksek eğimleri aşabilen otonom çim biçme robotları LiDAX Ultra AWD Flex ile LiDAX Ultra Gen 2, bununla birlikte hava koşullarına göre bölge sulaması yapabilen L10 akıllı sulama sistemi.

Masaüstü Üretim ve Dikey Temizlik: Çok renkli ve çok malzemeli üretim imkanı sunan H1 3D yazıcı, ev tipi hassas masaüstü CNC cihazı Forgix ve pencereler ile zorlu köşeler için özel olarak geliştirilmiş T1 Station ile N2 Station otonom cam temizleme sistemleri.